Yani Rosenthal al arribar a Honduras: "Tengo cinco años de no ver a mi mamá"

SAN PEDRO SULA, HONURAS.-"Tengo cinco años de no ver a mi mamá", fueron las primeras palabras de Yani Rosenthal Hidalgo al llegar a Honduras tras permanecer tres años en una prisión de Miami, Estados Unidos.

El liberal, quien estaba usando una mascarilla y un plástico protector contra el covid-19, aseguró sentirse muy feliz de retornar a su país y a la vez agradeció a quienes acudieron a darle la bienvenida.



"Vengo de estar preso tres años, los últimos seis meses los pasé en una celda 6x6 pies encerrado, no sé que está pasando en Honduras pero nos van a dar más tiempo para platicar", dijo a los reporteros que lo esperaban en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de La Lima, Cortés.



Al ser interrogado sobre su posible precandidatura presidencial, Yani aseguró que "es un tema que no sé, yo como les digo es que vengo a estar con mi esposa e hijas y a estar con mi mamá, tengo cinco años de no verla".

LEA: Cronología del juicio a la familia Rosenthal y Grupo Continental

Recibimiento

Cientos de liberales llegaron hasta la terminal aérea para realizar una caravana de bienvenida al exsecretario de la Presidencia.



Se estima que más de 300 vehículos acompañaron a Yani en su recorrido hasta la casa de su madre, donde será el reencuentro.

Rosenthal, quien se declaró culpable, fue acusado de participar en transacciones con dinero de procedencia ilícita por lo que permaneció 36 meses en la cárcel Federal Correctional Institution (FCI) de Miami.