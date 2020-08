La dura respuesta de Eiza González a quienes la comparan con Belinda   

CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO.- Después de que Christian Nodal anunciara su relación con Belinda, los usuarios de las redes sociales no dudaron en comparar a la cantante con la actriz Eiza González, quien no lo soportó y envió una dura respuesta.

Eiza González publicó un extenso mensaje en su perfil de Twitter para solicitar que dejaran de crear contenido misógino, que solo genera discriminación en contra de la mujeres.

“Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, escribió la actriz mexicana.

La gota que derramó la paciencia de Eiza fue un collage de fotos titulado “hay dos tipos de mujeres", en el cual aparece Belinda y ella junto a todos sus exnovios.

La actriz de Baby Driver fue contundente al manifestar que ella no iba a apoyar ninguna acción que dañara la imagen o integridad de una mujer.

Una muestra de unidad

Eiza manifestó que ninguna mujer es mejor que otra y que todas tenían la tenacidad y las agallas de sobrevivir el desprecio y los ataques.

"Espero que en el 2021 nos curemos de coronavirus pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre", compartió en la red social.

Además agregó: "El hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”.

Finalmente, pidió igualdad de género y que se valore a la mujer por su desempeño, pero que no sea un hombre el que la clasifique o le dé valor.

