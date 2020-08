Honduras, cuarto lugar en Centroamérica en aplicar pruebas de coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que Honduras es unos de los países más infectados de Centroamérica, está en el cuarto lugar -de los siete- en la aplicación de pruebas para detectar el coronavirus a sus habitantes.



La Unidad de Datos de EL HERALDO utilizó las cifras de las pruebas aplicadas de cada nación en función a la cantidad de su población y, en ese sentido, es Panamá, en términos porcentuales, la nación que más evaluaciones ha aplicado a sus habitantes, con el 5.8% hasta este viernes 7 de agosto al mediodía.



Eso ocurre porque las autoridades canaleras han aplicado 240,995 pruebas, con una población 4.1 millones de personas.



El segundo lugar es para El Salvador -más de 256,176-, que, aunque es el que más pruebas ha aplicado, en relación con los 6.6 millones de habitantes, solamente han estudiado al 3.9% de su población.

Luego figura Costa Rica -de los mejores en manejar la pandemia- que ha analizado al 2% de su población, que asciende a un poco más de cinco millones de habitantes, con más de 100,000 pruebas suministradas.



Y en el cuarto lugar está Honduras con el 1.2% de sus habitantes analizados, en contraste a los 9.3 millones de personas que habitan el territorio y los más de 111,000 testeos.



De acuerdo con las cifras oficiales, Honduras registra casi 1,500 decesos por causa de la pandemia, pero extraoficialmente las funerarias suman más de 4,000 entierros bajo protocolo coronavirus.



En el reporte más reciente Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), el país se encamina a los 46,000 enfermos, pero expertos estiman que son más de 150,000 contagiados los que no están dentro del radar oficial.



La causa del subregistro, aseguraron estudiosos a EL HERALDO, es porque las pruebas se han aplicado a los sintomáticos, dejando por fuera a los asintomáticos.



El médico intensivista Omar Videa consideró que las autoridades deben de aplicar unas 3,000 pruebas diarias para tener un panorama pandémico más apegado a la realidad, es decir, más de cinco veces más del promedio diario que ronda los 700 testeos.



Guatemala tiene una situación casi similar al de Honduras, la diferencia es que en esa nación solo al 1% de su población se la ha realizado la prueba, pero sus habitantes sobrepasan los 17 millones.

Otro país con un porcentaje similar de población analizada es Belice, también con el 1%, pero sus cifras son más sencillas: 3,800 pruebas y una población de casi 400,000 personas.



Nicaragua tiene una situación particular: sus autoridades no han revelado la cantidad de pruebas aplicadas durante los casi 140 días que llevan con la enfermedad.

Casualidades

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, Carlos Umaña, exhortó a las autoridades a aplicar más pruebas a la población para conocer de mejor manera el panorama.



"Es necesario que las autoridades sean más ágiles. Se necesitan más pruebas, las que se están haciendo ahorita son pocas", comentó.



"Las pocas pruebas que se han hecho no permiten hacer los cercos epidemiológicos en lugares donde está el virus. No podemos seguir así porque no podemos enfrentar al virus", lamentó.



Para el infectólogo Tito Alvarado en Honduras se han aplicado pocas pruebas por la precariedad del sistema sanitario.

Señaló la mora en el análisis de las pruebas PCR que existe en el Laboratorio Nacional de Virología, una situación crítica para el país.



Alvarado dijo que a raíz del agotamiento de las pruebas PCR, la Secretaría de Salud ordenó que el medicamento MAIZ y Catracho sea también suministrado a los sintomáticos.



"Antes esos medicamentos solo se daban a los positivos, pero como ya no hay pruebas para poder confirmarlos, la estrategia cambio, ahora se está dando a los que también tienen síntomas para que se puedan recuperar sin esperar mucho tiempo el resultado del testeo", aseveró.



Expertos enfatizaron que en Honduras no se ha podido conocer la realidad de la curva pandmémica por la cantidad de pruebas aplicadas a la población, situación que dificulta saber cuándo se estará en el pico.





