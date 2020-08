TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las mascarillas se han convertido en un estandarte en la pandemia y su uso también se ha vuelto un ritual de disciplina e higiene desde que el nuevo coronavirus empezó a expandirse desde Wuhan, China, a finales de 2019, al resto del planeta Tierra.



Por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, las autoridades sanitarias de las distintas naciones, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendaron el uso de las mascarillas porque el covid-19 se propaga fundamentalmente a través de las minúsculas gotas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.



Existen varios tipos de mascarillas o cubrebocas: higiénicas no reutilizables, higiénicas reutilizables, quirúrgicas y de alta eficacia o autofiltrantes -entre otras-, pero en todas el denominador común es contener el virus para que este no ingrese al organismo de una persona, pese a que unas tienen mejor calidad que otras.



Estudiosos, autoridades y personas comunes se han preguntado diariamente si las mascarillas realmente pueden contener al virus cuando alguien se expone al estar cerca de un infectado.



Algunos argumentan que la mascarilla da una percepción de seguridad cuando se sale de casa a hacer actividades, mientras que otros dicen que son un estorbo, no obstante, lo cierto es que su uso es casi obligatorio en el mundo.



Para el vicepresidente del Congreso Nacional, el médico Denis Castro Bobadilla, el uso de la mascarilla en Honduras ha permitido que las cifras de infectados actual no esté en el cuádruple de lo que se registra hasta el momento -casi de 46,000 contagios al 6 de agosto-.



En Honduras el uso de mascarilla se convirtió en obligatorio desde el pasado 21 de mayo, pero hasta el momento no se ha conocido sanciones o castigos por parte de las autoridades para las personas que han desacatado esta ley.

Estudio lo comprueba

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) comprobó que el uso de la mascarilla puede evitar que una persona sana no se contagie cuando está esta cerca de alguien portador del virus.



El 12 de mayo anterior, un par de estilistas contagiados de coronavirus cortaron el pelo a 139 clientes desde que empezaron a sentir los primeros síntomas hasta que la confirmación del contagio las forzó a no seguir trabajando en Missouri, EEUU.



Los estilistas durante estuvieron en su labor lo hicieron cumpliendo de forma estricta las medidas, como el uso de mascarilla lo que resultó positivo: ninguno de los clientes resultó infectado del covid-19 -ellos usaron también cubrebocas-, luego de que las autoridades rastrearan a los 139 clientes por varias semanas.



El CDC enfatizó que el uso consistente y correcto de las mascarillas, cuando sea apropiado, es una importante herramienta para minimizar la propagación del coronavirus de personas presintomáticas, asintomáticas y sintomáticas.



La investigación muestra que el 98.1% de los 104 clientes que fueron monitoreados por las autoridades usaron mascarilla durante toda la cita, pero el 1.9% la usó solo una parte del tiempo.



Además, los tipos de cubrebocas utilizados por los clientes variaron: el 47.1% usó mascarillas de tela, el 46.1% utilizó quirúrgicas, el 4.8% portó N95 y el 1.9% no sabían qué tipo de cubierta facial usaron.



El estudio esperanza de que el uso correcto y prolongado de la mascarilla sí puede evitar que una persona se infecte cuando se expone con alguien contagiado de coronavirus.





Castro Bobadilla, en tanto, aseveró que el uso de la mascarilla es trascendental para que una persona no se contagie, pero lamentó que no todas las personas la utilicen en el país.



"La mascarilla es vital en esta pandemia porque reducen el porcentaje de infección. Es una lástima que en el país no todas las personas usen. Aún no terminan de comprender en el momento en que estamos", comentó.



Otras evaluaciones han revelado que la probabilidad de contagio cuando una persona usa mascarilla y ha tenido contacto con un infectado que también portó el cubrebocas es de 1.5%, es decir, uno en cada 100 casos.



El director del CDC, Robert Redfield, dijo que el uso masivo de las mascarillas permitiría que la pandemia estuviera bajo control en “cuatro, seis u ocho semanas”.



“El uso de la mascarilla no es un asunto político, sino de salud pública. Realmente es una responsabilidad personal para todos nosotros”, consideró.



El reporte del jueves 6 de agosto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sianger) indicó que en país había 45,755 contagiados, y de acuerdo a Castro Bobadilla, si la población no hubiese usado las mascarillas, la situación fuese una hecatombe.





Impacto en la sociedad

Un estudio publicado en la revista científica The Royal Society, que tuvo apoyo del Grupo de Epidemiología y Modelado de Cambridge, asevera que las mascarillas o cubrebocas pueden ser trascendentales para evitar una creciente ola de contagios, mientras el mundo intenta reabrirse económicamente.



La publicación, titulada "Un marco de modelado para evaluar la probable efectividad de las máscaras faciales en combinación con la cuarentena en la gestión de la pandemia de COVID-19", afirma que el uso masivo de mascarillas disminuye la propagación de la enfermedad.



El análisis también asegura que incluso las mascarillas de tela hechas en casa, que tienen una efectividad limitada, pueden reducir "dramáticamente" la tasa de transmisión si las usa un suficiente número de personas.



"Nuestros análisis respaldan la adopción inmediata y universal de máscaras faciales por parte del público", dijo Richard Stutt, investigador de epidemiología en la Universidad de Cambridge y coautor del estudio.



"Si el uso generalizado de máscaras por parte del público se combina con distanciamiento físico y cierto confinamiento, puede ofrecer una forma aceptable de manejar la pandemia y reabrir la actividad económica mucho antes de que haya una vacuna", añadió.



Los resultados ilustran una serie de valores para rangos de parámetros que describen procesos epidemiológicos y propiedades mecanicistas de las mascarillas, en ausencia de mediciones actuales para estos valores.



En ese sentido, se demostró que, cuando el público usó mascarillas todo el tiempo, el número de reproducción efectivo, R e, puede reducirse por debajo de uno, lo que conduce a la mitigación de la propagación de la epidemia.

Bajo ciertas condiciones, cuando los períodos de bloqueo se implementan en combinación con el uso del 100% de la máscara facial, hay una propagación mucho menor de la enfermedad y la epidemia se controla.





La OMS indicó que "las máscarillas deben usarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas".



Advirtió, sin embargo, que el uso de la máscara no es suficiente y debe combinarse con distanciamiento físico de al menos un metro, lavado de manos frecuente y evitar tocarse la cara o la máscara.





Conclusión

De acuerdo con el estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en el que 139 clientes atendidos por dos estilistas contagiados, muestra que ninguno resultó enfermo, por lo que la calificación para este fact checking es verdadera: las mascarillas sí pueden evitar la infección de covid-19.



Además, este hecho se refuerza por el estudio británico entre la Universidad de Cambridge y The Royal Society que concluyó que el uso generalizado de mascarillas puede evitar nuevas olas de coronavirus mientras el mundo reabre su economía.