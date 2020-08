Héctor Vargas sobre posible préstamo de Espíndola: “Si lo hacen serían sucursal del Saprissa”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, dejó claro este jueves que no aceptará que el argentino, Esteban Espíndola, juegue a préstamo con el monstruo verde mientras se pueda resolver su llegada a Costa Rica para incorporarse con el Saprissa.

El zaguero sudamericano no ha podido incorporarse con los actuales campeones del fútbol costarricense debido a las restricciones de viaje que existen en el país centroamericano por la pandemia del coronavirus.

Ante esta situación, se ha especulado que el Saprissa podría dejar a préstamo a Espíndola con los sampedranos mientras logran solventar su situación para que pueda incorporarse a la escuadra morada.

LEA TAMBIÉN: Carlo Costly confía que Honduras pueda clasificar a Qatar 2022

Vargas tajante

Respecto al tema, Héctor Vargas fue contundente y dijo que no aceptará el préstamo del defensor argentino, señalando que este se cerró la puerta del club , ya que no tenía sentido de pertenencia.

“En el caso particular, un jugador dejarlo a préstamo, eso no me satisface, prefiero a un futbolista del club, no quiero préstamos de otros equipos porque ellos piensan en su club y yo quiero que tengan un sentido de pertenencia total”, resaltó Vargas.

Vargas fue enfático con el tema de Espíndola, señalando que no es de su agrado dejarlo a préstamo, ya que el jugador tomó la decisión de marcharse del club y si accedieran a dejarlo serían una “sucursal del Saprissa”.

ADEMÁS: Cervecería finaliza patrocinio con Olimpia y Fenafuth pero sigue con la Liga Nacional

“Si se queda en Marathón por seis meses, no, acá hay que venir a jugarse la vida. Si tienes otra mejor opción andate, pero en eso de me quedo me voy, mejor andate”, añadió el estratega.

Se fue, se fue

El “León de Formosa” subrayó que él no anda con rodeos y si Estaban Espíndola se fue “se fue”, detallando que desconoce su situación contractual con el Saprissa y si se decide que no puede incorporarse con los de Tibas él “no anda con grises”.

Vargas fue claro y mencionó que cuando un jugador dice que quiere venir al equipo y pone de por medio sus negocios y otras prioridades, no los quiere, ya que considera que no estarán comprometidos con su club.

“Yo soy muy estricto, jugate la vida conmigo. Henry (Figueroa) me dijo que venía porque quería ser campeón cuando estaba suspendido, le dije, listo, venite y eso me gustó”, indicó el técnico cuatro veces campeón en Liga Nacional.

INFÓRMESE: Wilfredo Guzmán: Fenafuth no está haciendo un verdadero sacrificio económico

“No vamos a extrañar a nadie”

Héctor Vargas culminó su comparecencia con unas declaraciones lapidarias: “No vamos a extrañar a nadie. Cuando yo llegué, Arboleda había marcado cinco goles, dos en copa y tres en liga, y conmigo fue el goleador histórico del torneo, pero ellos se van a otro lado, no sé por qué lo hacen”, concluyó Vargas.