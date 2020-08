Inter de Milán ficha al atacante chileno Alexis Sánchez

MILÁN, ITALIA.- El atacante chileno del Manchester United, Alexis Sánchez, firmó un contrato de tres años con el Inter de Milán, anunció este jueves el conjunto italiano.



"Alexis Sánchez se ha unido a los 'nerazzurri' en un traspaso gratuito", comunicó la escuadra de la Serie A en un comunicado.



El futbolista de 31 años, que se encontraba cedido en el club italiano esta temporada por el United, firmó hasta el 2023.



El ex del FC Barcelona marcó cuatro goles esta temporada con el cuadro que dirige Antonio Conte, que finalizó segundo en la Serie A, solo por detrás de la Juventus.



El delantero estuvo casi tres meses fuera de los terrenos de juego después de operarse en octubre de una lesión en el tendón sufrida con su selección en un amistoso contra Colombia.



Sánchez llegó al Manchester United como parte del acuerdo que mandó al armenio Henrikh Mkhitaryan al Arsenal en enero de 2018, pero no consiguió triunfar en Old Trafford.



En 45 partidos con los 'Red Devils' marcó únicamente cinco goles antes de seguir al delantero belga Romelu Lukaku en dirección al Inter en agosto de 2019.



"Todos en el Manchester United desean lo mejor a Alexis Sánchez en su futura carrera", dijo de su lado el equipo de la Premier League.