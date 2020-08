Waleska Zelaya: “No he recibido cheques de L 20 millones”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La diputada nacionalista Waleska Zelaya respondió ayer una serie de interrogantes efectuadas por fiscales del Ministerio Público, en su condición de investigada por la presunta venta sobrevalorada de mascarillas al Estado.

“Venimos a cumplir con la ley como investigada, desvirtuamos los señalamientos, trajimos las pruebas y dejamos documentos que desvirtúan que soy socia, dueña o gerente de la empresa en cuestión. Nunca le he vendido nada al Estado, no he recibido cheques de L 20 millones”, aseveró la congresista.

Zelaya negó vínculos con la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T), en la presunta venta de 474,000 mascarillas KN95 por más de 50 millones de lempiras al Estado por medio de Inversiones Estratégica de Honduras (Invest-H).

Manifestó que espera que las investigaciones lleguen a las personas responsables, quienes muchas veces se pasean por las calles impunemente siendo los verdaderos corruptos. “Nos utilizan a nosotros, los de menos poder, como conejillos de indias”, aseveró.

El esposo de Zelaya, Juan José Lagos, había declarado por la millonaria venta el pasado martes.

Ayer, los agentes tomaron la declaración al propietario de la sociedad denominada Germar Ferretería, German Palacios y de su administradora María Elena

Palacios Hernández.

Según información preliminar, ellos le compraron un lote de mascarillas a la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T) y luego las vendieron a Inversión Estratégica de

Honduras (Invest-H).

