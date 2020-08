Vuelve la Europa League tras el parón por el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de cinco meses de haber parado la actividad debido a la pandemia del coronavirus, este miércoles se reanudan los octavos de final de la Europa League, en donde a excepción de los partidos entre Inter-Getafe y Sevilla-Roma, quedaron pendientes los juegos de vuelta de las eliminatorias.



Las acciones comienzan en Ucrania a las 10:55 AM (hora de Honduras) en el partido en donde el Shakhtar Donetsk recibirá al Wolfsburgo de Alemania. En el duelo de ida los ucranianos vencieron 2-1 en el Volkswagen Arena a los lobos.



A la misma hora en Dinamarca el Copenhague recibirá la visita del Basaksehir de Turquía, en un encuentro en donde los daneses buscarán remontar el 1-0 de la ida en favor de los turcos.

A la 1:00 PM el Manchester United recibirá en Old Trafford al LASK de Austria. En el partido de ida los dirigidos por Ole Gunnar Solksjaer derrotaron 5-0 a los austriácos, por lo que el partido de esta noche en “El teatro de los sueños” será un trámite para los “red devils”.



A la misma hora se disputará a partido único el duelo entre el Inter de Milán y el Getafe en Alemania, este cruce debe definirse de esta manera debido a que en marzo, mes en que tuvo que disputarse esta eliminatoria, no se pudieron desarrollar debido a la emergencia por el covid-19 que había en España e Italia en ese momento.



Los dirigidos por Antonio Conte llegan como los favoritos a este partido gracias al buen nivel mostrado en los últimos partidos en la Serie A y su poderosa delantera liderada por Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, sin embargo, los “azulones” ya han demostrado que no son ningún rival fácil luego de que en la ronda anterior le propinaran un batacazo al Ajax.

Partido y horarios

-Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo 10:55 AM (Shakhtar Donetsk lidera la eliminatoria 2-1)



-Copenhague-Basaksehir 10:55 AM (Basaksehir lidera la eliminatoria 1-0)

-Manchester United-LASK 1:00 PM (Manchester United lidera la eliminatoria 5-0)

-Inter de Milán-Getafe 1:00 PM (Eliminatoria a partido único)