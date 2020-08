Kate del Castillo arremete contra Angélica Rivera: No hizo nada por México

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana Kate del Castillo arremetió contra la exprimera dama de México y protagonista de telenovelas, Angélica Rivera, por su actuar mientras estuvo al lado del expresidente Peña Nieto.



Durante una entrevista para Salió el sol, la protagonista de La Reina del Sur aseguró que no tienen nada bueno que destacar de Rivera durante su sexenio.



"Yo creo que uno toma decisiones en la vida y tienes que enfrentar las decisiones que tomas, ella decidió tomar ese camino y decidió tampoco involucrarse como Primera Dama, con nada, no hizo nada realmente por México", comentó del Castillo.

Vea aquí: Diez cosas que seguramente no sabías de Angélica Rivera



Agregó: “Yo siempre admiro por lo general a las Primeras Damas porque es la mujer que está al lado del presidente, no atrás… y que puedan hacer tantas cosas buenas, y ella decidió no hacerlo”.



Asimismo, señaló que si la exprotagonista de Destilando Amor hubiera hecho las cosas diferentes su reputación sería otra.



“Si ella hubiera hecho cosas buenas, aunque su marido haya hecho cosas terribles o lo que sea, ella tendría tal vez otra reputación”, expresó.



De igual forma, Kate aplaudió las intenciones de Rivera de regresar a las telenovelas, pero aseguró que cree le costará un poco de trabajo "ganarse la confianza del pueblo mexicano".