Cervecería finaliza patrocinio con Olimpia y Fenafuth pero sigue con la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Cervecería Hondureña confirmó esta tarde el estatus que tienen los contratos de patrocinio con el sector futbolístico del país, en medio de la pandemia del coronavirus y fuertes rumores en redes sociales sobre el rompimiento de vínculos con la Liga Nacional, el Olimpia y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth).



El gerente de Deportes de la empresa productora de cervezas y refrescos, Johnny Leiva, aclaró a EL HERALDO que la compañía sigue teniendo una relación contractual con la Liga Nacional. "El contrato vence en 2021 y en ningún momento ha habido intención de no continuar; incluso la semana pasada nos reunimos para hablar del nuevo campeonato y podemos decir categóricamente que estamos con la Liga Nacional".

VEA: Wilfredo Guzmán: Fenafuth no está haciendo un verdadero sacrificio económico



Sin embargo, el manager deportivo de la entidad sí ratificó que el convenio con la Fenafuth venció en 2019. "A inicios de año nos sentamos a negociar con Jorge Salomón (titular de la Fenafuth) pero en eso vino la pandemia y no se pudo establecer nada; le pusimos pausa pero justamente ahora vamos a retomar las pláticas porque sí queremos seguir con la Selección Nacional".

Johnny Leiva contó que en el caso de la Fenafuth se hace un nuevo acuerdo cada vez que inicia un proceso eliminatorio.

+Víctor Montagliani: “Vamos a concluir la Champions...”



Finalmente, la Cervecería Hondureña se pronunció en relación al caso de Olimpia, el equipo más popular del país.

"Con ellos no pudimos renovar pero no fue a causa de la pandemia sino por una decisión estratégica de la empresa y es una determinación que desde febrero de este año la sabe el club", que ya no tendrá la marca Coca Cola en la parte baja de la espalda y en septiembre finalizará el contrato con la marca Salva Vida en la parte alta del dorso.