Iker Casillas: El santo del Madrid, Porto y la selección española

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nacido en Móstoles en las cercanías de Madrid en 1981, Iker Casillas llegó muy joven a las inferiores del Real Madrid para jugar con el equipo de prebenjamines para la temporada 1990-1991, desde ese entonces inició el recorrido de uno de los mejores porteros de la historia del fútbol.



Con tan solo 16 años, Casillas fue convocado por primera vez al primer equipo del Real Madrid en la temporada 1997-1998 para un partido de la UEFA Champions League entre los merengues y el Rosenborg de Noruega; meses más tarde los de la capital española acabarían ganando su séptima orejona.

En el año 1999, Iker Casillas lograría su primer título con la selección española en el Mundial Sub-20 de Nigeria en donde derrotarían 4-0 a la selección de Japón, además aquel equipo contaba con jugadores como Carlos Marchena y Xavi Hernández, con quienes 11 años más tarde le darían el título más importante en su historia a España.



El debut del joven arquero con el primer equipo del Real Madrid tuvo lugar en un empate 2-2 frente al Athletic Bilbao en San Mamés en 1999 y justamente en esa temporada que tuvo su primera aparición en liga Casillas se convirtió en el portero más joven en jugar y ganar una final de la Liga de Campeones cuando los blancos se impusieron 3-0 al Valencia en el año 2000. Gracias a esa temporada Iker ganó el Trofeo Bravo al mejor futbolista joven de Europa.



Con los merengues Casillas vivió diferentes etapas, desde las más ganadoras hasta en las que los resultados no eran los mejores, sin embargo, a lo largo de su trayectoria gracias a su espectacular rendimiento y liderazgo supo pasar ese espíritu competitivo hacia sus compañeros, lo cual permitió al Madrid siempre disputar los títulos más importantes hasta el final.

Para la siguiente temporada ya con Florentino Pérez en la presidencia del club, Casillas ganaría la liga en la temporada 2000-2001 y llegaría hasta las semifinales de la Champions donde caerían eliminados por el Bayern Múnich.

La novena; un punto de inflexión en su carrera

Durante la temporada 2001-2002 Iker Casillas había perdido la titularidad ante César Sánchez, quien era del gusto del entonces entrenador madridista Vicente del Bosque, sin embargo, durante la final de la Champions League Sánchez sufrió una lesión, por lo que tuvo que ser reemplazado por "El Santo".



En esa final ante el Bayer Leverkusen, junto a la espectacular volea de Zidane, los aficionados del Real Madrid recuerdan con mucha alegría las decisivas atajadas de Casillas, convirtiéndose junto a “Zizou” en los “héroes de la novena”, un hecho que impulsaría significativamente su carrera.



En el marco de la primera administración de Florentino Pérez, el Real Madrid vivió una época bastante exitosa en cuanto a títulos y muy recordada por los sonados fichajes de los mejores jugadores en cada temporada, lo cual hizo que la prensa llamará a los de la capital española como los “galácticos”.

En la era de los “galácticos” el Madrid fichó a jugadores de talla mundial como Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo y David Beckham, quienes junto al talento de los formados en el club Raúl Gonzáles, Guti, Fernando Hierro, Fernando Morientes e Iker Casillas conformarían un equipo de época.

Su primer mundial

Para el año 2002, Iker Casillas fue convocado por el entonces entrenador de la roja, José Antonio Camacho, para ser parte del equipo que disputaría la Copa del Mundo en Corea y Japón, donde la selección española llegaría hasta los cuartos de final en donde en un polémico partido fueron eliminados por Corea del Sur en tanda de penales en un encuentro en donde Casillas, quien había sido titular durante el campeonato, estuvo a punto de convertirse en héroe, sin embargo la fortuna estuvo del lado de los coreanos.



Posteriormente, ya con el Real Madrid, Iker ganaría la liga española en la temporada 2002-2003, siendo un baluarte importante para que los blancos ganaran su título 29, lo que le valió al de Móstoles para ser considerado como uno de los mejores porteros del mundo por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística.



En los años posteriores, Casillas vivió una de las épocas de sequías de títulos en Chamartín, pues un título liguero del Valencia en 2004 y un bicampeonato del Barcelona en las temporadas 2005 y 2006, sumado a las amargas eliminaciones que habían sufrido en la Champions en esos años marcaron una etapa en donde la falta de títulos mantuvo en crisis deportiva al club.



Sin embargo, esto terminaría con la llegada del italiano Fabio Capello al banquillo merengue, quien ganaría la famosa “liga de las remontadas” en 2007 y posteriormente con el alemán Bernd Schuster que en el 2008, revalidaría el título liguero.

El inicio de una era dorada con España

Llegaba la Eurocopa del 2008 y España tenía el mal recuerdo de la eliminación en el mundial de Alemania 2006 en donde recibieron un baile por parte de la Francia liderada por Zinedine Zidane.



A pesar del batacazo que supuso es eliminación, Luis Aragonés se mantuvo al mando de la roja y llevó a cabo un recambio generacional dándole entrada a nuevos talentos del fútbol español y potenciando a jugadores como Xavi, Iniesta, Xabi Alonso e Iker Casillas, quien portaría el brazalete de capitán en la Eurocopa del 2008 en Austria y Suiza.



En la justa continental la roja llegaba como una de las favoritas para llevarse el trofeo, pues los números de una gran eliminatoria le respaldaban y lo puso en práctica en la fase de grupos en donde sin ningún problema accedieron a los cuartos de final.



Ya en esa decisiva instancia España eliminó a Italia en una tanda de penales en donde Casillas y Fabregas fueron los héroes para que los españoles eliminaron a los vigentes campeones del mundo, lo cual les permitió acceder a las semifinales en donde sin problemas vencieron 3-0 a Rusia.

Ya en la final en Viena el “tiki-taka” de la roja borró por completo el temible poderío ofensivo de Alemania y con un solitario gol de Fernando Torres y un sólido Iker Casillas en el arco España pudo alzar la segunda Eurocopa en su historia, dando inicio a un ciclo dorado que la catapultaría como una de las mejores selecciones en la historia del deporte liderada por Casillas sumado al talento de Puyol, Xavi, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Iniesta, David Villa y Fernando Torres.

De vuelta al club de la capital española el guardameta vivió el cambio en el banquillo, pues a pesar de haber ganado dos ligas de forma consecutiva, el pobre rendimiento en la Champions en las etapas de Capello y Schuster llevó a que los blancos contrataran a Juande Ramos, que por el momento supo tener a los blancos luchando en los primeros puestos pro se encontró con el impresionante Barcelona de Pep Guardiola, que en aquel año acabó ganando todos los títulos.

En la cima del mundo

Llegaba el mundial de Sudáfrica 2010 y España contaba con una generación que a cualquiera lo hacía pensar que era la favorita para llevarse la copa del mundo, pues eran los ganadores de la Eurocopa y tuvieron una eliminatoria formidable.



España fue emparejada en el grupo H con Suiza, Honduras y Chile; iniciando el torneo con una inesperada derrota ante Suiza, pero reponiéndose con victorias ante Honduras y Chile, lo que le permitió a la “furia roja” emparejarse en octavos de final ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.



Ya en las instancias decisivas del mundial de Sudáfrica, la selección española vivió partidos muy disputados como ese duelo de octavos de final que acabarían ganando 1-0, pero si hay uno que los españoles recuerdan bastante es el choque en cuartos de final ante Paraguay, selección que fue un duro rival para los dirigidos por Vicente del Bosque.



En ese partido Iker Casillas se convirtió en el héroe de España cuando en el segundo tiempo de ese encuentro le atajó un penal a Oscar Cardozo, el cual fue clave para que minutos después David Villa marcara el 1-0 que les permitía acceder a las semifinales por primera vez en su historia.

En las semifinales un solitario cabezazo de Carles Puyol bastó para que España dejara en el camino a una joven selección alemana y así poder disputar la final de la copa del mundo, algo que jamás habían conseguido.



En el partido ante Holanda en el Soccer City de Johanesburgo, además del gol al minuto 116 de Andrés Iniesta, hay un momento que los españoles jamás van a olvidar y es aquel mano a mano entre Casillas y Arjen Robben, en donde el portero español con su pie detuvo lo que pudo ser el gol del título para los neerlandeses, lo cual le valió el apodo de “El Santo” o “San Iker”.



Gracias a esta parada decisiva y el gol de Iniesta, España pudo alzar de las manos de Iker Casillas su primera copa del mundo en toda la historia.



Dos años más tarde la roja culminaría un ciclo exitoso al revalidar su título de campeones de la Eurocopa en el 2012, tras vencer 4-0 a Italia en el Estadio Olímpico de Kiev en Ucrania, logrando así un hito muy difícil de igualar.

Del amor al odio con Mourinho

Para la temporada 2010-2011 al banquillo del Real Madrid llegó el portugués José Mourinho, quien tras haber conquistado el triplete con el Inter de Milán fue el elegido por Florentino Pérez para tomar las riendas de los de Chamartín.

En su primera temporada al mondo de “Mou” el equipo merengue pudo alzarse con la Copa del Rey, al derrotar 1-0 al Barcelona en Mestalla. Ese partido es recordado por aquel impresionante cabezazo de Cristiano Ronaldo y por un imponente Iker Casillas en la portería. Sin embargo, los blancos no pudieron evitar que el Barça lograra ganar la liga y la Champions.



Para la siguiente temporada el Madrid ya más familiarizado con las ideas de Mourinho partió decidido a acabar con el dominio del Barcelona de Guardiola. Las cosas no iniciaron bien tras perder una polémica Supercopa de España ante los blaugranas, pero esos duelos dejaron una buena sensación para los de la capital.



En aquella temporada 2011-2012, impulsados por Casillas, Cristiano Ronaldo y Mourinho los merengues lograron terminar con el dominio del Barça en la liga e impusieron un récord de 100 puntos, algo que ningún otro equipo había logrado.



Sin embargo, la siguiente campaña marcó un antes y un después en la carrera de Casillas, pues los malos resultados en liga y las tensiones entre jugadores y entrenador, provocaron una fuerte tensión entre Mourinho y Casillas lo que desencadenó que “San Iker” fuera enviado al banco durante varios partidos.



Cuando parecía superada la tensión Casillas sufrió una lesión que le apartaba del club durante un par de meses, por lo que Mourinho decidió fichar a Diego López, quien a pesar de las presiones que había por parte de la afición y la prensa para que volviera a la titularidad Iker, terminaría siendo el arquero titular hasta el final de la temporada, en donde no ganaron ningún título.

La décima y una gris temporada

Para la temporada 2013-2014 llegó al banquillo merengue Carlo Ancelotti, quien decidió que para los partidos de liga el titular sería Diego López y para los de Champions y Copa del Rey sería Casillas.



En los partidos que jugó Casillas muchos sectores de la prensa cuestionaron su bajo rendimiento, ya que el arquero se veía fuera de forma a juicio de muchos, sin embargo, a pesar de eso el equipo merengue logró ganar la Copa del Rey venciendo 2-1 al Barcelona y consiguió la ansiada décima Copa de Europa tras vencer 4-1 al Atlético de Madrid en un agónico partido.



Para el mundial de Brasil en el 2014 del Bosque mantuvo la base del equipo que ganó el mundial anterior y la Eurocopa en 2012, pero, a pesar de ello España fue la gran decepción del torneo al irse eliminada en fase de grupos al ser derrotada por Holanda y Chile, partidos en donde el bajo nivel de Casillas quedó en evidencia al cometer errores infantiles que perjudicaron a su equipo.

Amarga despedida del Madrid

En la temporada 2014-2015 había salido del club Diego López ante la llegada del costarricense Keylor Navas a la portería merengue, por lo que Casillas tendría que competir para hacerse con la titularidad con el de Pérez Zeledón.

Al final Ancelotti se decidió por Casillas para la Liga y la Champions y dejó a Navas para la Copa del Rey. En esa Campaña los blancos fueron de más a menos, tras un arranque espectacular en todas las competiciones hasta una baja en el rendimiento que le pasó factura para acabar la temporada en blanco.



Muchos sectores señalaron a Casillas como uno de los responsables en el bajo rendimiento del Madrid, pues el guardameta había cometido errores puntuales en partidos decisivos como en el derbi ante el Atlético de Madrid y en las semifinales de Champions ante la Juventus.



Iker Casillas jugó su último partido con el Real Madrid en la victoria 7-3 ante el Getafe en el Santiago Bernabeú el 23 de mayo del 2015, días después Casillas anunció con la voz quebrantada y con sus ojos llorosos que ya no continuaría más con el Real Madrid.

Porto y sus últimos años de carrera

En verano de 2015 se conoció que Casillas sería el nuevo portero del Porto, equipo con el que dio sus últimas exhibiciones en el arco y donde ganó dos ligas, una copa y una Supercopa de Portugal.



El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas sufrió un preinfarto, motivo por el que en la última temporada estuvo alejado de las canchas y es uno de los factores que le han llevado a comunicar este martes su retirada del fútbol.



Los dragones le permitieron a Casillas poder formar parte del plantel que recientemente ganó la copa y la liga para que “el santo” pudiera añadir ambos títulos en su amplio palmarés.



A inicios de este año Casillas había presentado su candidatura para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sin embargo, decidió retirarse debido al adelanto que surgió en el cronograma electoral.



Iker Casillas es a juicio de muchos el mejor portero de la historia del fútbol, debido a su calidad y seguridad en el arco y por el liderazgo que impulsaba a sus compañeros en los equipos en los que estuvo.

Palmarés

Real Madrid

5 Ligas de España

4 Supercopas de España

2 Copas del Rey

3 UEFA Champions League

2 Supercopas de Europa

2 Mundiales de Clubes

Porto

2 Ligas de Portugal

1 Copa de Portugal

1 Supercopa de Portugal



Selección de España

1 Copa Mundial Sub-17

2 Eurocopas

1 Mundial.