Kanye West retira pedido para aparecer como candidato presidencial

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Kanye West retiró su petición para aparecer como candidato presidencial en la papeleta de Nueva Jersey, según una cadena de emails entre una jueza y lo que parece ser la dirección de correo electrónico de la campaña del rapero.



En un email obtenido por The Associated Press, una persona no identificada escribe a la jueza de derecho administrativo Gail Cookson desde la cuenta de Kanye 2020 que West desistía de sus esfuerzos para aparecer en la papeleta de Nueva Jersey.



“En este momento, Kanye 2020 lamentablemente no tiene más opción que retirarse de Nueva Jersey y abandonar los esfuerzos adicionales para colocar el nombre del señor West en la papeleta de Nueva Jersey”, dice el email de Kanye 2020 del lunes por la noche.



Cookson respondió el martes, aceptando su retiro.



“Consideraré este email como una solicitud para retirar su petición de ser colocado como nominado para presidente de Estados Unidos en el estado de Nueva Jersey”, escribió Cookson.



El abogado de derecho electoral Scott Salmon objetó la petición de West el mes pasado, argumentando que no cumplía los requisitos legales porque las firmas estaban incompletas y en algunos casos tenían una caligrafía muy similar.



Salmon, un demócrata registrado que presentó la queja en su propio nombre, reaccionó positivamente a la noticia.



“Me complace que la campaña de Kanye se haya dado cuenta de que su petición era tan deficiente que ni siquiera valía la pena defenderla”, dijo en una entrevista telefónica. “De algún modo resalta el hecho de que no debió ser presentada en absoluto”.



La petición en Nueva Jersey mostró un número de firmas que lucían casi idénticas, incluyendo íes en minúscula con pequeños círculos en lugar de puntos arriba. Algunas firmas no tenían las direcciones completas.



La AP envió preguntas al email de Kanye 2020 sobre los motivos del retiro de West y si la campaña refutaba las objeciones de Salmon.



Nueva Jersey es un estado previsiblemente demócrata que ha apoyado al partido en las elecciones presidenciales desde 1988.



El estado de la campaña presidencial de West, así como si el artista realmente busca llegar a la Casa Blanca, es incierto.



Kim Kardashian West pidió el mes pasado solidaridad con su esposo y dijo que éste sufre de trastorno bipolar.



El mes pasado, en Carolina del Sur, Kanye West dio un discurso de presentación de campaña poco convencional en el que propuso el pago de un millón de dólares a las madres del país y criticó a la abolicionista estadounidense Harriet Tubman por su trabajo en el llamado ferrocarril subterráneo, una red clandestina que ayudaba a los esclavos del sur estadounidense a escapar hacia los estados libres del norte.



El sitio web de Kanye 2020 invita a los visitantes a firmar una petición para que éste pueda aparecer en la papeleta de Carolina del Sur y usa el diminutivo de West en su cuenta de Twitter en un slogan: “Ye para presidente”.