Presidente Juan Orlando Hernández anuncia que ya no tiene covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, finalmente venció el letal coronavirus, así lo anunció este lunes al notificar que sus últimas pruebas salieron negativas.



"En mi caso personal comparto con ustedes que mi prueba de covid-19 ha salido negativa y ya inicio el proceso de recuperación siguiendo las indicaciones médicas de estar en casa, tomar los medicamentos y realizar ejercicio”, dijo a través de una transmisión en Zoom.



El gobernante además informó que volverá a sus actividades normales sin desobedecer las indicaciones médicas.

LEA: Bukele mejor evaluado de América y JOH en la sexta posición, según ranking Mitofsky



“Pronto podré retomar mis actividades normales, pero mientras seguiré trabajando desde casa, porque esta tarea por la salud del pueblo hondureño no se detiene”, recalcó.



“Sabemos que esta es una enfermedad, difícil, cruel, definitivamente muy dura, pero la podemos derrotar, sobre todo si buscamos ayuda médica al primer síntoma y si seguimos las indicaciones”, reiteró.

Derrotar al covid-19 como a la delincuencia

El mandatario hondureño comparó la batalla contra la pandemia con la lucha frontal que libra contra el crimen organizado.

“Así como la fuerte lucha que emprendimos contra la delincuencia, así estamos enfrentando a este enemigo llamado covid-19, y tengo la seguridad que venceremos. De hecho, lo estamos logrando; las cifras lo dicen: tenemos una de las tasas de letalidad más bajas de la región”, expresó.

Además, advirtió "no me voy a cansar de hacerlo: no vamos a permitir que se abuse de estos recursos de la pandemia. Todos tenemos que cuidarlos, es dinero de todos, y por eso vamos a estar incansablemente promoviendo la participación de veedores".

VEA: Ebal Díaz: "Honduras es de los países que mejor ha manejado la pandemia... lo dicen las gráficas del New York Times"