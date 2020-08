"Pensé que me desmayaría": la romántica propuesta de matrimonio a la hija de Alejandro Fernández

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Camila Fernández, hija del reconocido cantante Alejandro Fernández, contó cómo su ahora esposo Francisco Barba le propuso matrimonio. La pareja sa casó este fin de semana tomando por sorpresa a los seguidores de su padre y abuelo.



La jovencita de 22 años de edad detalló a la revista Tv y Novelas cómo fue el romántico momento en que Francisco le dio del anillo de compromiso durante una cena romántica en un rancho.

“¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada (risas), y me pidió ir a cenar. Yo, la verdad, no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté: “¿A dónde me vas a llevar?”, y él me dijo que a cenar”, contó la intérprete a la revista.

Camilia además dijo que fue algo muy romántico, pues fue el propio Francisco quien preparó cada uno de los detalles de la propuesta.

"Después, entre velas, puso música y me pidió que bailáramos. Me dijo que estaba muy enamorado de mí… ¡y yo estaba babeando! En eso se puso de rodillas, sacó el anillo y… ¡pum!”, recordó.

La nieta de Vicente Fernández dijo que su emoción fue tal que pensó por un momento que se desmayaría.

“¡Pensé que me iba a desmayar! ¡Yo no paraba de dar brincos, saltos, vueltas, marometas y le dije: ‘Sí, y mil veces sí’”, añadió la joven de 22 años en referencia al romántico momento.

La pareja tuvo un noviazgo de ocho meses, sin embargo, de inmediato se dieron cuenta que eran el uno para el otro.

"Es una persona que valoro muchísimo y amo con todo mi corazón, y sé que el sentimiento es recíproco. Me caso también con la seguridad de que él me cuida, amay respeta como nadie nunca lo había hecho. Sé que los dos nos vamos a enfocar en tener el mejor matrimonio para que sea algo lindo y sano para los dos”, reveló.