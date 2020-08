"Chespirito" sale del aire a nivel mundial y Florinda Meza rompe el silencio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-A través de su cuenta en Instagram, Florinda Meza reaccionó descontenta y muy triste luego que se anunciara que los programas creados por Roberto Gómez Bolaños ya no se transmitirán en todo el mundo.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor“, escribió.



Meza dio vida al personaje de Doña Florinda en el famoso programa El Chavo del 8, además fue pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños durante 30 años.

“Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética. Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente“, expresó.

Muy triste

La actriz aseguró estar muy triste ante la decisión de Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido creador de los exitosos programas.

Medios mexicanos aseguraron que Gómez Fernández no llegó a un acuerdo con los productores del Grupo Televisa por lo que el programa dejaría de emitirse.

“Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran. Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo!“, agregó.

Entre sus declaraciones dejó claro que nunca le consultaron para tomar la decisión.

Meza indicó que no llegar a un acuerdo con los ejecutivos sería por la falta de visión de los mismos, pero que "en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?“.