Víctor Montagliani: “Vamos a concluir la Champions...”

La Selección clasificó a la octagonal por meterse a la Final Four.

Erlin Varela

VANCOUVER, CANADÁ.- En medio de la incertidumbre, el presidente de Concacaf aclaró algunos puntos respectos a las competencias de la región, aunque dejó claro que muchas decisiones todavía están en el aire.

El canadiense Víctor Montagliani habló en Cinco Deportivo de Televicentro y se refirió a la razón por la se cambió el formato de las eliminatorias: de hexagonal a octagonal.

“Cuando decidimos cambiar también fue pensando en lo financiero porque en 18 meses o dos años vamos a jugar mucho fútbol con eliminatoria, Copa Oro, Final Four y la próxima Liga de Naciones. Esperamos empezar en octubre. Para muchas de nuestras federaciones era difícil a nivel económico tener una eliminatoria solamente con una hexagonal”, afirmó Montagliani.

Si bien el aspecto económico pesó, lo “primero fue el factor deportivo” debido a que considera que al alargar el proceso con una octagonal habrá “más oportunidades para las 35 federaciones”.

La H pudo quedar fuera

Respecto a la molestia de El Salvador, que pasó a estar dentro de la hexagonal a tener que jugar la primera ronda de 30 países para buscar boleto a la octagonal, el dirigente dijo que “no es cuestión de nombres, si no de matemáticas”.

Y puso el ejemplo de la Bicolor. “Si Honduras no clasificaba a la Final Four no estuviera en la tercera ronda; hizo los puntos que matemáticamente era posible alcanzar, al igual que los otros cuatro países (México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica)”, explicó.

En el caso de la H, enfatizó que “si no estuviera matemáticamente adentro, los clasificados no eran cinco, si no cuatro, pero Honduras se clasificó porque está en las semifinales de la Liga de Naciones”.

En marzo la Selección enfrentará a Estados Unidos en busca de un premio económico reservado para el campeón y que ayer desveló Montagliani: un millón de dólares.

El torneo estaba programado para jugarse en suelo estadounidense, pero debido a la pandemia “no hemos decidido dónde se va a jugar; veremos si se puede hacer como en la MLS (una sola sede), lo vamos a estudiar”.

La misma incertidumbre se vive en la Liga de Campeones de Concacaf que disputa Olimpia. Oficialmente no se sabe dónde, con qué formato ni cuándo se jugarán los partidos de vuelta de cuartos de final ni la llave Los ángeles-Cruz Azul, que no ha disputado ningún partido.

Habrá Concachampions

“No hemos tomado una decisión, estamos estudiando cuándo podemos porque también necesitamos la información de la FIFA sobre qué va a pasar con el Mundial de Clubes, si va a ser en diciembre o lo va a cambiar para enero o febrero. Después de hablar, vamos a tomar la decisión para concluir nuestra Liga de Campeones”, aclaró el canadiense.

Montagliani expresó que “son como 10 u 11 juegos los que faltan y no es una gran cantidad de partidos” y eso abre la posibilidad de que cada equipo juegue en su casa, por más que no descartó que se juegue en una sola sede como se hará con la Champions de la UEFA en Lisboa, Portugal.

“También podemos tener esta idea, pero necesitamos estudiar qué es lo mejor para los equipos. No hemos hablado sobre dónde se va a jugar la vuelta de Olimpia ni de ninguna llave. Ahorita la prioridad es concluir la vuelta en la casa de los anfitriones”, apuntó.

Lo que sí dejó claro es que habrá un campeón de Concacaf. El torneo en el que participa Olimpia no se cancelará. “Nuestra Liga de Campeones la vamos a concluir, yo pienso que puede ser que la FIFA posponga el Mundial de Clubes, pero no lo va a cancelar. Nosotros vamos a concluir nuestra Champions seguramente”, dejó claro.

