Salen del aire todos los programas de Chespirito en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Malas noticias para los fanáticos de Chespirito. En las últimas horas sus hijos informaron que todos los programas creados por Roberto Gómez Bolaños ya no se transmitirán en todo el mundo, luego que no se llegara a un acuerdo con el Grupo Televisa.



Roberto Gómez Fernández, hijo del difunto comediante, confirmó la noticia la triste noticia en redes sociales, pero aseguró que hará lo posible para que regresen a la televisión.



"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", escribió en Twitter.



Enseguida, su hermana Graciela le comentó su publicación: "Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia".

Vea aquí: El triste final de Jaimito, el cartero de 'El chavo del 8'



Hasta el momento se desconoce los verdaderos motivos de esta decisión, que cayó como balde de agua fría a los seguidores del programa que estuvo en el aire por más de 50 años.

Florinda Meza: Es una agresión

La viuda de Bolaños, Florinda Meza, también reaccionó en sus redes sociales y aseguró que la decisión de sacar los programas es una "agresión hacia la gente".



"Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió en Twitter.



Agregó: "Pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran".