Camila, hija de Alejandro Fernández, se casa tras noviazgo exprés

GUADALAJARA, MÉXICO.- Camila Fernández, hija del famoso charro de México, se dio el "Sí, acepto" en una íntima ceremonia con su novio de hace nueve meses.



La cantante de 22 años se casó con Francisco Barba Casillas de 28 en la parroquia de San Martín de Porres en Guadalajara. La novia entró a la iglesia acompañada de su padre, Alejando Fernández.



La joven vistió un vestido blanco strapples y un velo acompañado de una tierra. Al bajar del auto lucía muy hermosa y feliz, mientras su padre le esperaba muy contento.



El novio llegó a bordo de un caballo.





Hace unos meses, Camila confesó esta era su primera relación sería por lo que estaba muy enamorada y emocionada.



"Es la primera relación seria que tengo, es muy bonita y muy honesta. Jamás me había tocado sentir algo tan lindo. Está ahí para mí, es una persona muy buena que me tocó, gracias a Dios coincidí (con él) en esta vida", comentó.



Asimismo, confesó en ese momento que no tenía planes de llegar al altar tan joven. “Yo estoy bien, tenemos 22 años todavía. No me veo casada en una casa, con un niño en brazos. Quiero trabajar hasta obtener lo que pueda y sea necesario como para obtener mi independencia y pues seguir adelante. Tener una familia, y todo eso, todo a su tiempo”.