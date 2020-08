Hawái, el nuevo tema de Maluma, estaría dedicado a Natalia Barulich

MEDELLÍN, COLOMBIA.- El colombiano Maluma estrenó su nuevo tema Hawái, en el que se presume habla de su relación con su exnovia Natalia Barulich, con quien terminó hace casi un año.



Tras escuchar el pagajoso tema, los fans aseguraron que la canción de su nueva producción discográfica titulada "Papi Juancho" está dedicada a su ex por la forma en la que inicia el video.



En las imágenes se escucha decir "la relación se está volviendo tóxica", mismas que utilizó la también DJ para hablar sobre uno de los motivos que la llevó a terminar su relación con el artista.

Además, los fans afirman que tanto la letra como las imágenes estarían llenas de referencias de la relación, incluso hasta del futbolista Neymar, quien se presume fue el tercero en discordia en su noviazgo.



“Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero”, dice un fragmento de la canción.



De igual forma, los seguidores aseguran que las fotos que aparecen en el video son idénticas a las que publicaron Natalia y Neymar hace unos meses.



Hasta el momento Maluma no ha dicho en qué se inspiró para escribir este nuevo tema.