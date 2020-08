Kanye West habla sobre lo que sintió cuando Kim quiso abortar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El rapero Kanye West volvió a provocar polémica en redes sociales tras revelar lo que sintió cuando él y su esposa Kim Kardashian quisieron abortar a su primera hija.



Fue a través de Twitter que el intérprete de "Stronger" aseguró que lloró con la idea de no tener a su bebé.



"Lloré ante la idea de abortar a nuestro primer hijo y todo el mundo estaba muy preocupado por mí. Yo estoy preocupado por un mundo en el que no se puede llorar por este tema", escribió.



Además, aseguró que existe una táctica que busca "destruirlo, desacreditarlo y descartarlo".

Y es que hace unas semanas, durante su primer acto de campaña el domingo 19 de julio de 2020 en North Charleston, Carolina del Sur, el famoso que quiere lanzarse a la presidencia de Estados Unidos reveló que durante meses hablaron con su mujer de interrumpir su primer embarazo.



"Casi mato a mi hija", confesó entre lágrimas, al recordar el incidente. Además dijo que su papá le pidió a su madre que lo abortara.



West aseguró que gracias a un mensaje de Dios no tomaron esa decisión. "Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida. El aborto debería ser legal porque adivinen qué: la ley no viene de Dios de todas formas, así que, ¿qué es la legalidad?- Durante un mes y dos y tres, hablamos de que ella no tuviera al niño. Tenía las píldoras (abortivas) en la mano".



Agregó: "Estando yo en el apartamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema… Y la pantalla se puso en blanco y negro".

Durante su discurso, además dijo que aunque no está de acuerdo con el aborto, si llega a ser presidente no piensa prohibirlo.