Los mapas del covid en Honduras: ¿cuáles son los municipios más afectados?

E. Domínguez / C. Pineda

La alarma del coronavirus que sonaba en unas cuantas ciudades (las más habitadas) durante las primeras semanas, ahora es una sirena que retumba en cada rincón de Honduras.

Ya da igual que sean grandes ciudades donde se mueven 1.2 millones de personas o sitios retirados con apenas 5,000 pobladores, el covid confirmó su facilidad de transmisión en cualquier zona.

Al inicio de la pandemia en Honduras había una estrategia sencilla: cerrar los poblados donde se detectaran casos o incrementos de casos. Sin embargo, con la complacencia de autoridades y ciudadanos desobedientes, el virus burló todos los cercos epidemiológicos impuestos.

El SARS-CoV-2 (nombre oficial del virus) saltó de extremo a extremo, al grado que para el 31 de julio al menos 252 de los 298 municipios habían detectado al menos un caso de la enfermedad, según un monitoreo de la Unidad de Datos de EL HERALDO.

Impacto

El mapa principal de este artículo muestra en color amarillo los municipios donde las autoridades han diagnosticado al menos un enfermo de covid-19.

El tamaño de los círculos rojos ayuda a dimensionar la cantidad de casos acumulados en cada uno.

El monitoreo de este medio confirma los pronósticos de los expertos, al situarse el Distrito Central y San Pedro Sula como los dos municipios con más casos en Honduras.

Con una carga de unos 13,500 diagnosticados en la capital y más de 8,000 en la ciudad industrial -para el 31 de julio- hay una relación de que uno de cada dos casos se reporta en estos dos municipios.

”Tegucigalpa y San Pedro Sula concentran la mayor cantidad de personas en comparación al resto de municipios, lo que ha causado que sean los más infectados y donde hay más recuperados”, explicó el infectólogo Tito Alvarado.

Un análisis más ampliado refleja que dentro de los diez municipios con más reportes están las principales ciudades y polos económicos: Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, El Progreso, Danlí y Choluteca.

Sin embargo, el experto advierte que estos números no deben ser motivo de confianza para el resto del país, ya que estos municipios, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, concentran también la mejor infraestructura sanitaria.

Es decir, tienen cómo responder -en la medida de lo posible- a la avalancha de casos.

Sin capacidad de respuesta

Queda por ver lo que pasa, entonces, en otros municipios con menos casos. Por ello tenemos otros cuatro mapas.

El segundo mapa ilustra en círculos el número de muertes confirmadas por covid-19. Además de mostrar la mortandad, ya nos da un aviso de que no solo hay que preocuparse por los fallecimientos en el valle de Sula y la capital, sino en Puerto Lempira, Comayagua y Juticalpa, por citar unos ejemplos.





El tercer mapa cumple una función más precisa: el porcentaje de letalidad, es decir, la proporción de gente que muere por el virus con respecto al total de enfermos en ese municipio. Entre más letal, más oscuro.

En esta esfera es cuando vemos que algo corre muy mal cuando hay municipios como Marcovia (Choluteca) que registran una letalidad del 13.5%. O el caso de Nueva Arcadia (Copán) con 10.4% o la Villa de San Antonio (Comayagua) con 10.2%.

“La diferencia de letalidad entre un municipio se da por la cantidad de población, pero sobre todo porque tenemos una pobreza en cuanto a estadísticas y también porque los casos en cada lugar son distintos”, explicó Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).

De esta forma, o los municipios no pueden atender a todos los enfermos y por eso muere una gran cantidad o no se hacen todos los esfuerzos posibles para detectar el mayor número de contagiados. Los dos escenarios son preocupantes, si no es que ambos están ocurriendo.

“No tienen personal de la salud ni equipo ni centros hospitalarios para atender. ¿Qué sucede? Que eso causará que muchos mueran porque no habrá condiciones para ellos, es por eso que se está recomendando a ese tipo de municipios que instalen triajes”, amplió Alvarado.

El cuarto mapa es un vistazo al presente, pues muestra el porcentaje de casos que todavía están activos, es decir, los que siguen enfermos.

Podemos decir que mientras menos sea ese porcentaje, el municipio va saliendo de la emergencia.

Este gráfico no se entiende sin el quinto mapa, donde aparece el porcentaje de recuperados. Por el momento, son pocos los lugares con más de 30 casos que puedan presumir de tener una proporción alta de sanados.

“Lamentablemente se han hecho muy pocas pruebas PCR, no tenemos la realidad (...), por eso en unos lugares la letalidad, los recuperados y los activos varían en comparación al resto”, advirtió César Henríquez, jefe de Emergencias del Hospital de Especialidades del IHSS.

“Estamos casi a ciegas”, sentenció. Y para quitarse esta venda, algunos expertos recomiendan multiplicar las cifras oficiales por tres... o cuatro.