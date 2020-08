Suelta La Sopa rompe el silencio sobre despido de Carolina Sandoval

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Jorge Bernal, presentador del programa Suelta La Sopa de la cadena Telemundo, confirmó este viernes el despido de su compañera Carolina Sandoval "La venenosa".



“‘Suelta La Sopa’ es un programa muy transparente y es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia, ustedes en casa, las personas que ven Telemundo. Hace ya 7 años comenzamos ‘SLS’, en este viaje hemos tenido distintos compañeros, a partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros", explicó el ahora excompañero de Sandoval.



Durante su pequeño dicurso, el presentador reconoció el gran aporte que "La venenosa", como solían llamarle, realizó desde los inicios en el programa.



"Su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en ‘suelta La Sopa’ continua con todos ustedes continúa” dijo Jorge Bernal, presentador del programa de farándula.

Bernal no dio más detalles de las razones por las que la presentadora queda fuera el progra que veio nacer.

Posible causa de despido



Hace unos días circuló en redes sociales que Carolina quedaba fuera del programa por un video que realizó en redes sociales en el que cuestionó el porqué a ella se le pedía asistir al set para grabar el programa, mientras que a su compañero Juan Manuel se le permitía transmitir desde casa.



La venezolana reconoció que su compañero acaba de pasar por una condición de salud delicada, pero aseguró que en su caso su negativa tenía que ver por el bienestar de su madre que padece Parkinson en fase 2.



En sus redes sociales Carolina ha publicado una serie de imágenes que muchos seguidores han considerado como una indirecta a Telemundo.



“Hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para te sostengas en mí todas las veces que sea necesario”, expresó Carolina.



“Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad. Además, mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión, amor.”, continuó.



Carolina indicó a sus seguidores que por los momentos no puede dar muchos detalles respecto a su salida por lo que no se descarta que la presentadora esté dispuesta a realizar una demanada