Zidane "hace muy bien el fútbol", dice Guardiola

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Manchester City Pep Guardiola mostró este viernes su admiración por su homólogo del Real Madrid, Zinedine Zidane, asegurando que "hace muy bien el fútbol", al tiempo que aboga por no especular ante los blancos en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.



Zidane "hace muy bien el fútbol en los buenos y en los malos momentos", dijo Guardiola en una entrevista con la plataforma DAZN.



"Me alegro de que le vayan muy bien las cosas porque a la gente como él es muy bueno para el fútbol que les vayan bien", añadió el técnico del City, que no esconde que le hubiera gustado jugar con él cuando ambos eran futbolistas.

"Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitarle al Barça dos Ligas cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición, me alegro mucho que le vayan bien las cosas", insistió Guardiola.



El técnico del City se enfrentará a su homólogo blanco el 7 de agosto en Manchester en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, tras ganar 2-1 en la ida en Madrid.



"Tenemos un buen resultado del partido de ida, pero si jugamos con ese resultado, tendremos muchas dificultades para poder pasar", afirmó Guardiola, rechazando especular con el 2-1 de la ida.



"Hemos de intentar llegar al minuto 95 diciendo que hemos sido nosotros con lo bueno y lo malo que tiene el equipo", afirmó el técnico del City.

"No hay que pensar demasiado en la ventaja que tenemos. Sabemos la ventaja que es. Si hay un equipo que pueda darle vuelta son estos grandes equipos, como también el Barcelona o el Bayern", insistió Guardiola.



"Conocen estas competiciones y las saben jugar", concluyó.