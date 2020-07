Waleska Zelaya sobre citatoria de la Fiscalía: "Nunca le he vendido ni un alfiler al Estado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que el Ministerio Público (MP) la citara para que declare por un contrato millonario firmado por una supuesta empresa de su esposo con Invest-H, la diputada nacionalista Waleska Zelaya, aclaró que ella nunca le ha vendido ni un alfiler al Estado.



Según el MP, Zelaya y su esposo Juan José Lagos, a través de la empresa Grupo de Gestión y Tecnología (G y T) suscribieron el pasado mes de abril un contrato con Invest-H, para la venta de 474 mil mascarillas KN95 por un valor de 50 millones de lempiras.

En consecuencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) le entregó una citatoria a la congresista, quien se deberá presentar a declarar junto a su esposo.



Ante los señalamientos de la Fiscalía, la parlamentaria dijo que hasta ahora no le han presentado ningún tipo de prueba, sin embargo, adelantó que se está "preparando con abogados" para atender el llamado.



"Ellos no me han presentado ningún tipo de prueba o algo. Solamente me trajeron un citatorio donde se dice que tengo que presentarme", dijo Zelaya.



Seguidamente agregó que la "tienen en calidad de investigada y dicho sea de paso... nunca le he vendido ni un alfiler al Estado. Nunca he sido ni dueña ni socia ni nada", puntualizó.



La diputada del Partido Nacional de Honduras deberá comparecer el próximo lunes 3 de agosto a declarar ante las autoridades, mientras que su esposo, quien es el supuesto propietario de G y T, fue citado para el día siguiente.

