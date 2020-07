Por "autoritario" le piden la renuncia al presidente de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siete equipos hondureños emplazaron al presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, para que interponga su renuncia irrevocable.



Marathón, Vida, Motagua, Real de Minas, Platense, Honduras Progreso y Real Sociedad le dieron 48 horas a Guzmán para que deje su cargo, según un oficio que habría sido enviado a la oficina de Liga Nacional.

En la carta, los clubes justifican que en el puesto como presidente del organismo deportivo debe estar una persona "que no sea autoritaria".



En respuesta, el presidente de la Liga Nacional dijo que aún no le ha llegado ninguna nota, sin embargo, adelantó que no va a renunciar de su cargo, "ni he pensado en hacerlo".

A continuación el oficio textual

"Luego de un amplio análisis de su gestión como Presidente de la Junta Directiva de Liga Nacional de Honduras, y de llegar al convencimiento que al frente de este organismo tiene que estar una persona que no sea autoritaria, que ponga empatía para los afiliados, no que amenace con desafiliación a los mismos; que tenga total disposición para la búsqueda de soluciones, no que se dedique a bloquear las misma; tiene que tener la responsabilidad de convocar a una reunión para poder mantener una comunicación fluida, al igual que conteste notas a él dirigidas, y sobre todo que tiene que gozar de la absoluta confianza de los Presidentes de equipos que son los que sostienen con sus aportes al fútbol profesional.



Por los últimos acontecimientos, y por el bien de la institucionalidad del fútbol profesional de Honduras, se le solicita SU RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo que ostenta de Presidente de la Junta Directiva de Liga en las próximas 48 horas".



Nuestra visión como Presidentes de equipos es de una Liga fortalecida desde su actor principal, en donde exista la inclusión, la eficacia y sobre todo el consenso de la toma de decisiones para garantizar el bienestar común de todos los afiliados".

La misiva fue firmada y sellada por los presidentes Roberto Dip (Vida), Allan Ramos (Platense), Orinson Amaya (Marathón), Gerardo Martínez (Real de Minas), Ricardo Elencoff (Real Sociedad), Elías Nazar (Honduras Progreso) y Juan Carlos Suazo, presidentes financiero del Motagua".