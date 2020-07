Realizan nuevo decomiso de documentos en Invest-H tras informe del TSC

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Agentes de Investigación Criminal (Atic) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) ingresaron este jueves, por segunda ocasión, a las instalaciones de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para realizar un nuevo decomiso de documentos tras el informe presentado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).



Fue a eso de las 9:15 de la mañana que los agentes llegaron al inmueble, pero no pudieron ingresar porque según el guardia de seguridad un funcionario le quitó las llaves para abrir las puertas.



Tras varios minutos de espera, una decena de agentes lograron entrar a las oficinas de Invest-H para iniciar la inspección.

El portavoz de la Atic, Jorge Galindo, indicó que la Fiscalía Espacial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública buscará algunos indicios que podrían ser claves en la investigación que se sigue en torno al caso de los polémicos hospitales móviles.



El pasado 2 de julio se realizó la primera inspección para decomisar documentos. Las dilgencias investigativas se hicieron de forma simultánea en la Secretaría de Salud y Finanzas.



Hasta el momento, Galindo aseguró que solo en las oficinas de Invest-H se está realizando esta investigación, pero no descartó que abarque a otras instituciones para indagaciones, toma de declaraciones y de igual forma allanamiento de viviendas de particulares.

Informe del TSC

El primer informe del TSC fue enviado al Ministerio Público donde la auditoría presenta indicios de responsabilidad penal por las compras realizadas durante la emergencia del covid-19 en el país.



El informe especial Nº 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-A concluye que “la Dirección Ejecutiva de Invest-H no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esa institución” en la compra de tres hospitales móviles de 91 camas, cuatro hospitales móviles de 51 camas, siete plantas de tratamiento de desechos médicos, equipo de bioseguridad personal y equipo biomédico.



Asimismo, en la construcción y supervisión de los siete planteles donde se instalarían los hospitales adquiridos, la contratación de especialistas y la contratación de transporte interno de los hospitales.



Las millonarias compras auditadas por el TSC ascienden a más de 1,741 millones de lempiras, las cuales no cuentan con un respaldo legal.



El documento de los auditores señala que “encontrando en el transcurso de nuestra investigación que a nuestro criterio constituyen conductas con indicios de responsabilidad penal, por lo cual se remite el presente informe”.



El informe no indica quiénes son los funcionarios responsables, tampoco señala los delitos identificados y carece de la documentación soporte de las compras.

Sin embargo, varios sectores consideraron que el documento del TSC no contiene suficientes elementos que puedan ser utilizados por los fiscales del Ministerio Público en un inminente proceso judicial incoado contra el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, sin embargo, respalda el trabajo que vienen realizando los fiscales alrededor de la oscura compra de siete hospitales móviles.



El informe no detalla si existe o no el contratos de adquisición de los hospitales móviles e insumos de bioseguridad que fueron comprados por Bográn, a espaldas del Consejo Directivo de Invest-H.



Tampoco revela qué ha sucedido con los otros cinco hospitales que todavía no han llegado al país, pero que ya fueron pagados por el Estado.



Mucho menos contiene cada una de las facturas de las compras por más de 1,700 millones de lempiras, que es el valor global de la auditoría.