Tini Stoessel habla por primera vez de su ruptura con Sebastián Yatra

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- A pocos meses de haber anunciado su ruptura con Sebastián Yatra, la actriz y cantante Tini Stoessel habló por primera vez de los motivos que llevaron a ponerle fin a su intenso y apasionado romance.



Fue para la revista Gente de Argentina que la guapa contó: “Hasta febrero estuve en Europa, y en marzo, después de cerrar la gira en Argentina -suspendida por la cuarentena-, nos iríamos durante casi tres meses, a grabar una serie juntos. Y hubiese estado bueno aprovechar ese tiempo para reconectarnos como pareja”.



Sin embargo, Stoessel aseguró que la llegada de la pandemia fue el inicio del fin para su noviazgo de poco más de un año. “La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí en Argentina. Y la distancia jamás ayuda, había necesidad charlar personalmente. Nos hubiese encantando que así fuera pero no tuvimos chance", explicó.

La protagonista de Violetta aclaró que no solo la cuarentena los separó y que este era un tema que venían hablando desde hace meses.



Esto provocó que la pareja decidiera terminar. “Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo”.



Tini, también aclaró que su relación no terminó por una tercera persona, por lo que el rumor de que Danna Paola era "la otra" llegó a su fin.



Sobre su romance con Yatra, la guapa argentina lo describió: “Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales… y me quedo con todo eso tan hermoso”.