Daniela Luján rompe el silencio sobre supuesta rivalidad con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-18 años han pasado desde que la actriz Daniela Luján sustituyó a Belinda en la telenovela Cómplices al Rescate y aún siguen circulando rumores de una supuesta rivalidad entre las actrices.

Pero fue Luján quien recientemente comentó en una charla digital con Naidelyn Navarrete, que entre ella y Belinda no hay diferencias.

“Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”, manifestó.

La actriz además recordó lo complicado que fue realizar esas grabaciones, pues no solo era estar frente a las cámaras en un set de grabación, sino en un show en vivo en Zacatecas.

“Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más”, detalló.

Luján reconoció que en esa primera presentación estaba muy asustada, pues no sabía cómo la recibiría el público, tomando en cuenta que estaba sustituyendo a Belinda.

Afortunadamente, la actriz recordó que fue muy bien recibida por los seguidores, algo que le dio fuerza y ánimo para continuar.

Polémicas declaraciones de Belinda

Luján hizo referencia a unas declaraciones que dio Belinda hace años en las que dijo: “Yo no le veo competencia, es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda, es una niña, es una actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”.

A Daniela, las declaraciones de Belinda no le afectaron.

Hace un par de años atrás, la ex de Lupillo Rivera recordó esas declaraciones y dijo estar muy apenada por lo dicho en ese momento.