Amber Heard: Ha sido traumático revelar detalles de mi vida con Johnny

LONDRES, INGLATERRA.- Con un nudo en la garganta y conteniendo las lágrimas, la actriz Amber Heard brindó declaraciones tras el fina del juicio de su exesposo Johnny Depp contra el tabloide británico The Sun por difamación, donde reveló detalles íntimos de su matrimonio.



Heard, que fue pieza clave para hablar de la supuesta conducta violenta del actor de Hollywood, se pronunció por primera vez y aseguró que lo vivido en las últimas semanas ha sido un proceso traumático.

“Ha sido muy doloroso contar la ruptura, que mis motivos y mi verdad fueran cuestionados, y los detalles más traumáticos de mi vida con Johnny fueran compartidos en la corte y difundidos en todo el mundo", manifestó frente a los fans que se encontraban en la corte.



"Me reafirmo en mi testimonio y ahora pongo mi fe en la justicia británica”, dijo mientras era acompañada por su equipo legal y su hermana Whitney.



Horas después escribió un mensaje en Instagram:



"Viajé al Reino Unido para testificar en estos procedimientos como testigo para ayudar a la Corte.



Después de obtener una orden de restricción en 2016 y finalizar nuestro divorcio, quería seguir con mi vida. No presenté esta demanda y, a pesar de su importancia, hubiera preferido no estar en el tribunal.



Ha sido increíblemente doloroso revivir la ruptura de mi relación, cuestionar mis motivos y mi verdad, y los detalles más traumáticos de mi vida con Johnny compartidos en la corte y transmitidos por todo el mundo.



Mantengo mi testimonio en la corte y ahora pongo mi fe en la justicia británica.



Aunque no presenté esta demanda, soy consciente de los valiosos recursos que está consumiendo su litigio y me alegrará ver que esos recursos se redirijan a asuntos legales más importantes ya retrasados ​​por la pandemia de Covid-19.

Aprecio la dedicación, el trabajo duro y el apoyo del equipo legal de defensa, así como de mis abogados del Reino Unido y los Estados Unidos.



También deseo extender mi agradecimiento al personal de la corte muy amable y diligente y a la policía, que han sido tan sensibles al garantizar mi protección para poder testificar en seguridad.



Y finalmente, mi más sincero agradecimiento por la gran cantidad de apoyo y los muchos mensajes que he recibido de todo el mundo. Me has dado tanta fuerza y ​​te la devuelvo".