Papá de Meghan Markle dice sentirse avergonzado de su hija

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras la publicación de algunos fragmentos del libro Finding Freedom, que revela las razones que llevaron al príncipe Harry y Meghan Markle a abandonar la monarquía inglesa, el papá de la exactriz arremetió una vez más contra su hija.



Durante una entrevista al diario The Sun, Thomas Markle, ex director de iluminación de Hollywood, dijo sentirse avergonzando por el comportamiento que ha tenido su hija y su yerno desde que se oficializó su salida de la realeza.



"Es el peor momento posible para que se quejen y lloriqueen por cualquier cosa, porque el resto del mundo está sufriendo por culpa de la pandemia del coronavirus", manifestó.



Asimismo aseguró: "Amo a mi hija, pero realmente no aprecio en qué se ha convertido ahora. No la reconozco".

El progenitor de Markle, además dijo que no le ha hecho ninguna gracia enterarse que su hija y Harry no aceptaron la protección que el Palacio de Buckingham les ofreció.



"El hecho de que los royals les aconsejaran que me proporcionaran ayuda y ellos hicieran oídos sordos ha supuesto toda una novedad para mí", aseguró.

La relación entre Meghan y su padre se rompió días antes de su boda tras que Thomas vendiera fotografías a los tabloides y que asegurara que fue operado del corazón el día que su hija se casaba.

