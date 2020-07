Xavi Hernández: "Mi meta principal, cuando se dé, es el Barça"

MADRID, ESPAÑA.- El técnico del Al Sadd catarí, Xavi Hernández, aseguró que su "meta principal" es entrenar al Barcelona, pero ahora está centrado en su club, al tiempo que aseguró estar "bien" tras verse afectado por el covid-19.



"No escondo, y lo he dicho siempre, que mi meta principal, cuando se dé, es el Barça. Es mi casa y sería un sueño", afirmó Xavi en una entrevista que publica este martes el diario deportivo Marca.



"Pero ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado en la nueva temporada. Cuando tenga que venir el Barça, a corto o largo plazo, ya vendrá", añadió el exjugador del Barcelona y de la selección española.



"Sobre todo, hay que respetar a Quique Setién y le deseo todo lo mejor al equipo", afirmó Xavi, defendiendo el modelo de juego del actual técnico barcelonista.



"A veces el Barça juega muy bien; otras, bien; y otras, no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién, ahora y con sus anteriores equipos: dominar y hacer un juego vistoso".



"Hemos visto partidos muy bonitos y muy buenos del Barça con Setién. Sin duda", añadió Xavi, cuyo nombre volvió a sonar hace unos días cuando se especulaba con la eventual salida de Setién, tras perder la liga española.



"Con Xavi tengo una relación excelente y con el que hablamos de muchos temas. Pero el año que viene tiene contrato Quique Setién y es el que tenemos contratado", zanjó el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, el domingo en una entrevista con el diario Mundo Deportivo.



Xavi también parece por ahora centrado en Catar, donde ha tenido que confinarse tras verse infectado por el covid-19.



"Me encuentro bien, aunque aislado, lógicamente. Y con ganas de entrenar pronto", afirmó el técnico español, que ve el Mundial de 2022 como "una Copa histórica".



"Será una Copa histórica, sin duda. La gente se va a sorprender de lo que es el país. En general, existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada. Catar lo tiene todo: un país pequeño, hospitalario y generoso. Será un Mundial histórico", afirmó, viendo también a Messi jugarlo.



"A Leo le veo jugando hasta que él quiera. A nivel físico, está rápido, fuerte, es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará en Catar 2022", concluyó.