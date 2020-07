El Congreso no puede interpretar la Constitución

Faustino Ordóñez | faustino.ordonez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Constitución de la República no puede ser interpretada por el Congreso Nacional para solucionar el impasse del Censo Nacional Electoral porque este tipo de decisiones solo competen al Poder Judicial.

Si el Poder Legislativo lo hace, ese acto sería “inconstitucional”, según juristas que a la vez son observadores políticos.

Primero fue el diputado German Altamirano, del partido Libre, quien adelantó que se podría interpretar el artículo 56 de la Constitución y ayer lo hizo, a través de una entrevista a EL HERALDO, el presidente de la Comisión Especial del Congreso, Mario Segura.

“Hemos presentado algunas alternativas que han salido de todos los partidos políticos mirando la posibilidad de hacer una interpretación a la Constitución de tal manera que este censo se pueda utilizar ya cuando esté listo”, dijo Segura.

El artículo 56 dice que “el Censo Nacional Electoral es público, permanente e inalterable”. Algunos observadores aseguran que el Registro Nacional de las Personas (RNP) corre el riesgo de que, por la pandemia, no tenga para las primarias el censo depurado y, además, afronta un enredo jurídico porque no se entiende con claridad qué dieron a entender los constitucionalistas cuando escribieron “permanente e inalterable”. Los juristas Juan Carlos Barrientos y Edmundo Orellana coincidieron en que el Congreso Nacional no está facultado para interpretar la Constitución.

“Ellos (los diputados) solamente pueden interpretar las leyes ordinarias, a nivel mundial esa facultad le corresponde al Poder Judicial por medio de la Corte Suprema o a un tribunal constitucional”, dijo Barrientos. “Eso de interpretar la Constitución es inconstitucional”, añadió.

“Ahí lo que deberían de hacer mejor es emitir un artículo transitorio para reformar el artículo 56 o reformar de una sola vez el 56, lo que quieren hacer a través de una interpretación que lo digan mejor a través de una reforma”, sugirió el constitucionalista.

Por su parte, el también jurista Orellana dijo que “el Congreso Nacional carece de competencia para interpretar la Constitución. Puede reformarla y, por esta vía, interpretarla”. Por ahora, la Comisión Especial que nombró el Congreso para buscarle una salida legal al problema del censo está explorando diferentes aristas de solución con diferentes sectores.

