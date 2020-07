Zonas de Honduras sin energía eléctrica el martes 28 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias colonias, aldeas y barrios en diferentes puntos de país no tendrán energía eléctrica durante las labores de mantenimiento que realizarán las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH) el martes 28 de julio.

A continuación el listado completo:

De 9:00 a 9:30 AM y de 2:30 a 3:00 PM en el Distrito Central

Colonia Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, Predios del Recreo, parte de la colonia La Pradera, Polymer, Prohcosa, Ecohsa, Colonia Inestroza, La Voz Evangélica de Honduras, parte de la colonia Santa Bárbara y zonas aledañas.



De 9:00 AM a 3:00 PM en el Distrito Central

Parte de la colonia Ineztroza, parte de la colonia Predios del Recreo y zonas aledañas.



De 8:00 AM a 5:00 PM en Yoro

Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos, Savana, El Naranjo, Agua Caliente, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, Zapametepe, Los Perritos y La Icaca.

De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa

La Caja, Terreritos, La Quesera, Tocorrostique, La Danta, Bomba de Agua de Campamentos de la Enee, Granja Avícola Olivia, Granja Avícola San Antonio, Granja Avícola El Ocote, El Zapote, La Cañada, El Obo, El Bejuco, Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Trojes, San José de Cordoncillo, Granja Avícola La Modelo I y II, Oficina EEH, La Ceibita y La Jagua.



De 8:00 AM a 4:00 PM en Copán y Santa Bárbara

Nueva Arcadia, Copán: Chalmeca, Los Tangos, Quebrada Seca, La Joya, Miraflores, barrio El Centro, colonia 6 de Enero, colonia Miravalle 1 y 2, colonia Nueva Esperanza, residencial Villas del Monte y residencial María Antonieta.



La Jigua, Copán: Las Barrancas, La Pintada, El Campanario, La Llorosa y los caseríos cercanos.



Florida, Copán: Pueblo Nuevo, Mar Azul, El Tesoro, Corozal y caseríos cercanos.

Protección, Santa Bárbara: Buenos Aires, El Chile, Las Naranjas, Nueva Victoria, Corralitos, Nuevo Porvenir, El Ocote, Pueblo Nuevo y los caseríos cercanos.



San Luis, Santa Bárbara: Las Flores, El Regadillo, El Playón, Santa Elena, Palma Real, Las Delicias, San Miguel, Quebrada de Mina, Vieja Ceibita y Santa Lucía.



Macuelizo, Santa Bárbara: El Rosario, Las Delicias, El Mangito, Callejones, Agua Helada, El Pital, Las Flores, La Virtud, Mata de Platano, Buena Vista, Río Blanco, Las Minas, La Vegona, Sula, Chiquilla, Las Varas, Sabaneta, La Cunta, Casa Quemada, El Ciruelo, La Cumbre de Palmichal Generadora Gersa y caseríos cercanos.



Nueva Frontera, Santa Bárbara: San José de Tarros, El Oro, Trascerros, El Ermitano, San Miguelito, El Barranco, Piladeros y caseríos cercanos.



Azacualpa, Santa Bárbara: Laguna Verde, Loma Alta, Joconal, El Naranjo, La Puerta, Agualote, San Antonio y caseríos cercanos.



Quimistán, Santa Bárbara: Aldea Las Crucitas y caseríos cercanos.



