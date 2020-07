Los crueles apodos de Meghan Markle en el Palacio de Buckingham

LONDRES, INGLATERRA.- El nuevo libro "Finding Freedom", "Encontrando la libertad" está sacudiendo los pasillos de la monarquía británica al señalar que revelará los crueles apodos y el desdén con que era tratada Meghan Markle, por empleados y asistentes de la Casa Real.



La obra que saldrá a la venta el 11 agosto y está siendo publicado por entregas por The Times y The Sunday Times, donde expone las tensiones que llevaron a la famosa pareja a dejar la monarquía.

Los autores Omid Scobie y Carolyn Durand, un alto miembro del staff se refería a la Duquesa de Sussex como “la showgirl de Harry” (la chica mediática), en alusión a su pasado como actriz.

Mientras que otros ayudantes declararon su malestar por tener que servir a una “actriz de un programa de cable”. Otro empleado incluso dijo en confidencia: “Simplemente hay algo sobre ella que no me da confianza”.



El libro también asegura que Meghan era llamada “la Duquesa Diferente”, en tono peyorativo. Los autores añaden que la ex actriz sentía que era tratada como si fuese “difícil” o “una perra” debido a prejuicios racistas y sexistas.

Anteriormente, ya se había reportado sobre los apelativos puestos en secreto en el Palacio Real, uno de ellos era “Me-Gain”, que se traduce al español como “Yo gano”. Un mote que deja entrever un supuesto carácter ambicioso.



La pareja se sintió marginada y nunca entró en confianza con sus asistentes en el Palacio, añade “Finding Freedom”, lo que llevó a la ruptura con la monarquía anunciada en enero.



La pareja se sentía “utilizados por su popularidad”, “acosados por la prensa” y “criticados dentro de las paredes de la institución por ser demasiado susceptibles y francos”.

Aseguran que la pareja no quería salir de la monarquía sino “encontrar su lugar en ella” -en parte, porque Meghan había dejado su vida anterior para servir en la Casa Real-, pero sus inquietudes, por ser ignorados o relegados por detrás del príncipe William y otros miembros de la realeza, no fueron escuchadas.



Como no pudieran hallar una solución adecuada para ellos, decidieron separarse de la monarquía y vivir por su cuenta primero en Canadá y ahora en Estados Unidos.