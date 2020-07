Mbappé tiene tres semanas para recuperarse para la Champions

PARÍS, FRANCIA.-El estelar delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé tiene menos de tres semanas para recuperarse de un grave esguince de tobillo y enfrentar a Atalanta en cuartos de final de la Copa de Campeones europea.



PSG enfrenta al equipo italiano el 12 de agosto en Lisboa en partido único eliminatorio del formato actual, que termina con la final el 23 de agosto. PSG ya perdió al artillero uruguayo Edinson Cavani, quien no renovó su contrato cuando caducó al fin de junio.



Mbappé salió cojeando del campo durante el primer tiempo de la final de la Copa de Francia el viernes, en la que PSG venció a Saint-Étienne 1-0. Miró el resto del partido desde el banco y salió del Stade de France con muletas.



PSG dijo en un breve comunicado el sábado que se reexaminará el “grave esguince de tobillo derecho” dentro de tres días luego de efectuarle pruebas.

El defensor central de Saint-Étienne, Loïc Perrin, fue expulsado a los 30 minutos por derribar torpemente a Mbappé, quien se escapaba hacia el arco. Al parecer, el tobillo de Mbappé se dobló de forma irregular en la caída.



“Sentí un crujido”, dijo Mbappé al presidente francés Emmanuel Macron durante la entrega de medallas.



La infracción de Perrin fue más por torpeza que mala intención. Con rostro preocupado, el defensor acompañó a Mbappé cuando salió del campo.



Saint-Étienne deseó a Mbappé una pronta recuperación mediante un tuit el sábado, gesto que el astro de la selección francesa agradeció.

Pero el técnico de PSG Thomas Tuchel dijo que el árbitro no supo proteger a los jugadores y se mostró furioso con el estilo de juego de Saint-Étienne.



“Quien ve una infracción como esa se preocupa. Desde luego que estoy preocupado”, dijo Tuchel después del partido. “Es nuestro tercer partido contra Saint-Étienne y la tercera tarjeta roja que reciben en los primeros 30 minutos. No es que estén cansados”.



El entrenador de Atalanta, Gian Piero Gasperini, también envió sus buenos deseos a Mbappé.



“Espero sinceramente que no sea demasiado grave, aunque por el momento parece serlo”, dijo Gasperini. “Mbappé es un jugador fantástico, de clase mundial”.



PSG puede completar una trifecta nacional si vence a Lyon en la final de la Copa de Liga el viernes.

