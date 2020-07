Fase 0 de la reapertura pone en riesgo al menos 250 mil empleos en la capital

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA.HONDURAS.-Las consecuencias de la paralizada economía pueden ser más fuertes que los efectos del mismo coronavirus, asegura un deprimido sector microempresarial.



Las suspensiones temporales de empleos se volverán permanentes y el cierre de negocios se irá arriba de no realizarse una pronta y segura reapertura económica, vaticinan.



Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara del Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), aseguró que la situación económica no solo es crítica, sino agónica y que ante la falta de una cifra oficial de desempleo, ya estiman alrededor de 250 mil empleos en riesgo por parte del sector formal de la economía de la capital.



“Si no hacemos una reactivación y si no ponemos en marcha las operaciones de forma gradual, selectiva y paulatina, se incrementará todavía más la cifra del desempleo”, advirtió.



Al igual, estimó que al menos medio millón de empleos están en riesgo a nivel nacional.

“La economía prácticamente ha estado postrada durante cuatro meses, las empresas ya no tienen liquidez para continuar afrontando sus compromisos laborales y operativos en general”, expresó.



También recalcó que la situación no solo afecta a un sector de la economía, las engloba a todas por su tamaño o rubro por igual.



“Salvar empleos también es salvar vidas y lo importante aquí es que hagamos una reactivación paulatina, gradual, inteligente, de manera tal de cumplir todas las medidas de bioseguridad, algo que es fundamental para que estemos en el proceso de reactivación comercial y operativa”, comentó.

Consecuencias en mipymes

Para el asesor y expresidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), Efraín Rodríguez, el desaparecimiento del 20 por ciento de las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) ya debe alarmar a los que toman decisiones.



Además comentó que parte de las consecuencias de la Fase 0 es la falta de ingresos económicos en las familias, ya sea por los empleos permanentes, temporales o parciales que se generan en el sector.



“Esto no solo afecta a la microempresa, también afecta a la mediana y a la gran empresa porque hay menor demanda de productos, servicios, y hay una depresión económica que está incrementando la delincuencia y los conflictos sociales”, dijo.



Otra de las consecuencias que ya es notoria es la desesperación de los microempresarios, ya que ante la tardía respuesta de las autoridades de una nueva reapertura económica muchos ya están operando sin autorización, con el objetivo de obtener ese ansiado ingreso económico.



“Estamos viendo que en esta semana ya muchos comercios no han esperado el anuncio del gobierno para operar y la necesidad los obligó a activar sus ventas, pero respetando las medidas de bioseguridad. Poco a poco se irá viendo más actividad. Ojalá y podamos seguir así pero de una manera autorizada para evitar conflictos”, dijo.



Rodríguez recomendó a las autoridades centrales y locales realizar cambios para retomar la reapertura.



“Es conveniente que vayan ampliando los horarios de la reapertura y buscando otras medidas para activar la economía junto con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, tienen que ir a la par estas dos situaciones”, insistió.



De no existir un pronta reapertura al menos el 50% de empleos de la pequeña industria se perderá.

La ANMPIH reporta unos 500 mil microempresas en el país, las que generan al menos dos millones de empleos.