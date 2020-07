Amor, alcohol y drogas: la trágica vida de la fallecida Amy Winehouse

LONDRES, INGLATERRA.- Su carrera comenzaba a despegar, se estaba convirtiendo en unas de las promesas de la música, pero su atormentada vida, llena de alcohol, drogas y abandono, le afectó tanto que se convirtió en una más del "club de los 27".



Amy Winehouse dejó todo su talento y su vida en cada una de las canciones que compuso, que hablaban sobre lo caótica que fue su existencia, sus letras estaban llenas de verdades crueles y que le provocaron la muerte a una temprana edad.



Desde que era una niña sabía que su destino era brillar en la música. Su padre, que pese a haberla abandonado cuando solo tenía meses de vida, la estimuló a disfrutar el canto. Algo que la marcaría y le haría alcanzar sus sueños.



Hoy, hace nueve años de un triste 23 de julio, el mundo conoció la noticia de la trágica muerte de Winehouse por una sobredosis de alcohol.

"Rehab"

Uno de sus mayores éxitos fue "Rehab", el tema que quizá muchos disfrutaron, pero que nunca se enteraron que sería un grito de auxilio de la artista por la vida llena de abusos que vivía.



En una ocasión, Winehouse contó que caminando por Nueva York, en un alto de la grabación de su nuevo álbum, le comentó a su productor Marc Ronson. “Sabés, todos me dicen que vaya a rehabilitación, y yo les digo no, no, no”.



De inmediato el productor, en lugar de decirle que tenían razón de ingresarla le dijo que eso sonaba bien para un tema. “Eso suena bien. Regresa al estudio y convertí esa frase en una canción”.



Sin pensarlo dos veces, Winehouse obedeció y compuso la canción que era un grito de auxilio y que la haría reconocida alrededor del mundo.

Vida de excesos

Por mucho tiempo Amy fue noticia por su vida de excesos. La separación de sus padres cuando era una niña le afectó, su madre nunca pudo ponerle límites y para cuando tenía 10 años hacía lo que ella quería.



Amy lleno su cuerpo de tatuajes y piercings, se presume era la depresión alarmante que creía dentro ella. Sin embargo, el fin de la cantante fue la relación que sostuvo con Blake Fielder-Civil.



Este hombre le haría cambiar la vida por completo a Winehouse. Lo conoció en un bar. Blake era un exestudiante de la Grammar School, hijo de un profesor y viviendo una vida loca, después de la separación de sus padres.

El amor fue casi de inmediato, ambos tenía una vida de excesos. Él consumía cocaína, ella lo hacía ocasionalmente. Además, la pareja había llevado una niñez similar, padres separados y una naturaleza autodestructiva.



No había pasado mucho tiempo de su relación cuando la cantante decidió tatuarse el nombre de Blake justo en el pecho, a la altura del corazón.



Sin embargo, todo comenzó a ser un desastre cuando el volvió con su exnovia. Mientras tanto, Amy luchaba contra sus problema con la bulimia.

"Back to black"

Este es el disco más "oscuro" que tuvo la cantante, pues era el relato crudo de su separación con Blake.



Aunque esta producción era triste se convirtió en un éxito rotundo en 2005. Y muchos coreaban junto a la cantante las canciones del amor que sentía por el hombre que la dejó.



Este álbum logró cinco premios Grammy en Estados Unidos, pero la cantante no pudo asistir a la entrega de premios, pues le negaron la visa por no haber entrado a rehabilitación.



Sin embargo, la separación con Blake no duró mucho tiempo y se casaron en una ceremonia secreta en Miami. Volvieron los problemas entre ellos.

Muchos aseguran que su esposo se aprovechó de la fama de su mujer y la obligaba a realizar presentaciones pese al estado de salud de la cantante provocado por la bulimia.

Muerte

El padre contó que Amy se encontraba limpia de drogas el día que fue hallada sin vida el 23 de julio.



Según el reporte forense, la cantante murió por un fallo respiratorio tras caer en un coma etílico. En la habitación la policía encontró tres botellas vacías de vodka.



A nueve años de su muerte, y tras protagonizar una relación tóxica junto Amy, Blake sigue viviendo a expensas del patrimonio de la fallecida cantante. Se conoció que el viudo estaba planeando escribir un libro donde podría revelar fotografías íntimas de la cantante.