Romell Quioto responde a la aclaración de Alejandra Rubio sobre romance

MONTREAL, CANADÁ.- El futbolista hondureño Romell Quioto reaccionó tras que la presentadora Alejandra Rubio dejara claro que solo mantiene una amistad con él luego de los rumores de un supuesto romance.



Fue a través de Instagram que el catracho que milita el Impact de Montreal, dejó claro que no tenía intenciones con ella.



"Yo en ningún momento dije que yo quería algo con ella. En ningún momento", dijo Quioto.



Asimismo, aseguró que él está detrás de sus sueño y no de Rubio. "Yo no ando detrás de nadie, yo ando detrás de mis sueños, de mis objetivos", manifestó.

En las últimas horas el hondureño ha sido tendencia en redes sociales, luego que Alejandra Rubio dijera que Quioto es "un amigo nada más, no lo veo con otros ojos. No sé de la forma en que él me verá a mí, pero al menos yo no estoy interesada".

La publicación de Alejandra Rubio sobre Romell Quioto. Foto: Instagram







Los rumores de romance comenzaron tras que el delantero comentara mensajes y caritas en las fotografías que la guapa hondureña publica en su cuenta de Instagram.



Hace uno meses, el fubolista también estuvo en cuelo en polémica tras que se difundieran imágenes de su exnovia, Malubi Paz, en un romance con el actor hondureño Óscar Herrera.



El jugador arremetió contra la pareja donde dejó al descubierto intimidades del protagonista de "Amor y Frijoles", además que aseguró que gracias a él estaban obteniendo fama.