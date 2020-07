Demi Lovato anuncia su compromiso con Max Ehrich

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Demi Lovato celebró con un tierno mensaje y con mucha alegría que llegaría al altar con el amor de su vida, el también actor Max Ehrich.



A través de una publicación en Instagram, la intérprete de "Sorry not Sorry" reveló que le habían pedido su mano, además dejó ver que todo ese tierno momento estuvo lleno de romanticismo.



Max invitó a Demi a la playa, al atardecer, para arrodillarse y pedirle que fuera su esposa, la cantante con lágrimas en los ojos aceptó la enorme sortija, según evidencian las fotografías publicadas en redes sociales.



La artista, escribió un tierno mensaje para su futuro esposo en el que aseguró que nadie en su vida la había hecho sentir un amor tan incondicional.

"Cuando era una niña, mi padre siempre me llamó su "pequeña pareja", algo que podría haber sonado extraño si no fuera un vaquero sureño con acento. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero esta vez oficialmente voy a ser la compañera de otra persona", comenzó diciendo.



Agregó: "Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Era algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que cualquier mensaje podría expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo por siempre mi bebé. Mi compañera. ¡Por nuestro futuro!"