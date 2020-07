En primera fila: Disfrute un melodioso viernes junto al flautista hondureño Nahun Escoto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La música para mí es un sentimiento que nace en uno mismo y que nos motiva a hacer las cosas hasta llegar donde queremos", así define Nahun Escoto esas melodías que emanan de sus flautas y que le han ayudado a salir adelante en sus peores momentos.



Le presentamos a Nahun Escoto, de 38 años de edad, el hondureño que este viernes nos acompañará en nuestro segmento "En primera fila" a partir de las 5:00 de la tarde.



Escoto, quien es flautista desde hace 20 años, derrochará talento en la sala de redacción de EL HERALDO para que usted y su familia disfruten de una melodiosa tarde; así que prepárese y busque el lugar más cómodo en su casa, no se puede perder Conexión EL HERALDO, pues usted es nuestro invitado especial.

Nahun Escoto encontró en su flautas el deseo de salir adelante. Darse por vencido no estaba en sus planes.







"El hombre de los tubos", como artísticamente se le conoce, promete regalarle un viernes único y especial con un repertorio de canciones entre las que destacan: "Sublime gracias", "El pastor solitario", "Bananero" y "Conozca Honduras", entre otras.



"Los lectores de EL HERALDO no se pueden perder el programa, porque soy un flautista no convencional, alguien diferente con mis flautas que son únicas", aseguró el catracho, quien elabora sus propias flautas.

¿Cómo inicia en el mundo de la música?

Dicen por ahí que si nuestros sueños no nos asustan, es porque quizá, no son lo suficientemente grandes... Al parecer, Nahun lo entendió muy bien cuando anhelaba ser flautista profesional y, al no contar con los recursos para comprar su instrumento musical, decidió hacer sus propias flautas.



De esta manera y sin darse cuenta, el soñador iniciaba a trazar su camino como artista, sin imaginarse que más adelante dos accidentes le harían permanecer en esa avenida.





Esta es una de las flautas que el talentoso hondureño ha fabricado.







"Me dedico a la música a raíz de dos accidentes que tuve y que me imposibilitaron para seguir trabajando. También soy productor musical y de video", compartió con EL HERALDO.



Enfatizó que, "yo pude haber escogido quedarme en casa quejándome o sentado en un sofá, solo esperando que me dieran de comer, sin embargo, agarré valor y en medio de cualquier dolor escogí moverme y tirar para adelante... aunque sea a puros tubos".



Recuerde conectarse a nuestras plataformas digitales y conozca su talento, fuerza e insuperables ganas de salir adelante. Con esfuerzo y dedicación, todo es posible, los límites los pone usted.