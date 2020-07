CCI no está cobrando por uso de sus instalaciones como centro de triaje

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Centro Cristiano Internacional (CCI), donde actualmente funciona uno de los centros de triajes de la capital, aclaró este miércoles que cedió temporalmente de forma GRATUITA sus instalaciones para atender la emergencia sanitaria que vive el país.

A través de un comunicado, y en respuesta a comentarios surgidos en redes sociales, la entidad cristiana enfatizó que además de las instalaciones prestan de manera gratuita el servicio de energía eléctrica, agua potable, internet, entre otros.

El centro de triaje en CCI, ubicado en residencial El Trapiche, fue puesto a disposición de la población el lunes 20 de julio. Cuenta con 18 camillas equipadas con tanques de oxígeno, área de estabilización y tiene capacidad para atender a750 pacientes diariamente.

Además posee 12 cubículos, tres de ellos para la toma de muestras y un laboratorio.

Aquí la nota aclaratoria



El Centro Cristiano Internacional (CCI) no está cobrando por el uso de sus instalaciones como centro de triaje



Debido a algunos comentarios surgidos en las redes sociales, acerca de las condiciones en que se acordó la instalación de un centro de triaje en el Centro Cristiano internacional (CCI), por este medio aclaramos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:



1. Como organización cristiana sin fines de lucro, el CCI ha venido acompañando los esfuerzos que se están haciendo para enfrentar la crisis sanitaria generada por el covid-19, que afecta no solo a Honduras sino al mundo entero, con el fin de ser solidarios e identificarnos con las necesidades de la comunidad hondureña.



2. En concordancia con nuestros principios cristianos, y en respuesta a las necesidades de espacio para atender a la población afectada por el covid-19, hemos cedido de forma GRATUITA nuestras instalaciones, ubicadas en la residencial El Trapiche de la capital, para la operación de un centro de triaje para atención de pacientes sospechosos de covid-19 y que puedan recibir atención temprana.



3. Si bien todos los insumos necesarios para la operación del centro de triaje, así como el personal médico y de apoyo, son proporcionados por las autoridades a cargo de la emergencia, el CCI aporta GRATUITAMENTE no solo sus instalaciones sino también energía eléctrica, agua potable, servicios de internet y otros que se puedan requerir.



4. El CCI se solidariza con la familia hondureña que sufre por esta emergencia y reitera su disposición a continuar apoyando todos los esfuerzos que se hagan en el transcurso de esta crisis.