Ebal Díaz: "Honduras es de los países que mejor ha manejado la pandemia... lo dicen las gráficas del New York Times"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Estado de la Presidencia, Ebal Díaz, aseveró que "gracias a las decisiones que se han tomado, Honduras es de los países que poco a poco ha ido manejando mejor la pandemia en la región y en el mundo".



"Honduras es de los países que ha ido manejando mejor la pandemia, y no lo digo yo (...), lo dicen las gráficas que expone The New York Times", expresó el funcionario al canal CHTV.



Las declaraciones de Díaz surgieron luego de que el periódico estadounidense The New York Times realizara una publicación en su versión digital en la que muestra a las naciones más afectadas por el covid-19, las que se mantienen estables y las que han logrado sobrellevar la enfermedad.



Desde el inicio del siguiente video se puede apreciar al secretario de Estado asegurando que Honduras es de los países que mejor ha manejado a la enfermedad a nivel regional y mundial.











El presidente Juan Orlando Hernández también comentó que un grupo de expertos le había transmitido la valoración de que Honduras manejaba la emergencia mejor que otros países con base en un artículo del Times.



Honduras se encamina a los 36,000 contagios y se acerca a los 1,000 decesos por causa del covid-19, según registros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



En las últimas horas, The New York Times aclaró en su cuenta oficial de Twitter, sobre uno de sus artículos que contienen gráficos y mapas de calor publicados en su versión digital, que "una versión anterior del mapa refleja la tendencia de casos reportados en los últimos días y no constituye una evaluación del manejo de la crisis en cada país".



El diario norteamericano mantiene en su portal mapas que reflejan el impacto del coronavirus, dando seguimiento al brote de manera global, en el que muestra una serie de curvas pandémicas: países en donde los nuevos casos aumentan, donde se mantienen y donde van disminuyendo.

Una versión anterior del mapa refleja la tendencia de casos reportados en los últimos días y no constituye una evaluación del manejo de la crisis en cada país. La cobertura más reciente @nytimes sobre el avance del coronavirus país por país está aquí: https://t.co/trsOgvFvhg — NYTimes Communications (@NYTimesPR) July 21, 2020





Emily Palmer, periodista estadounidense que labora para ese medio, comentó el tuit del NYT, manifestando que "la afirmación dada también por el presidente Juan Orlando Hernández y algunos medios de que el The New York Times respaldó las políticas hondureñas con respecto a la pandemia es completamente falsa".



En ese sentido, mencionó a través de una aclaratoria personal en Twitter que el mapa que figura en el artículo "no es y no pretende ser un análisis de calificación de la pandemia en cada país".

He recibido sus mensajes pidiéndome aclaraciones sobre las reclamaciones del @JuanOrlandoH y repetidas ampliamente en los medios hondureños sobre un mapa del virus publicado en @nytimes. Aquí está comentario oficial de @NYTimesPR a @LaTribunahn que aún no ha corregido sus errores https://t.co/WKJ7uedDSN — Emily Palmer (@emilyepalmer) July 21, 2020

Subregistro en la mortalidad



EL HERALDO reveló a finales de junio que las funerarias de Honduras habían realizado 883 entierros bajo el protocolo covid-19 hasta la noche del sábado 20 del mismo mes, una cantidad que representaba más del doble que la cifra oficial de fallecidos por la enfermedad que el gobierno había comunicado hasta la misma fecha, que eran 357.



Posteriormente este diario publicó que las funerarias ya contabilizaban 1,831 entierros bajo protocolo covid-19 hasta la noche del sábado 4 de julio, casi el triple del registro oficial.



Fuentes involucradas en la gestión contra el coronavirus dijeron que los registros de las funerarias no llegarán a ser oficiales porque el gobierno le apuesta "a aparentar manejar la pandemia".



Miembros de la Asociación de Funerarias estimaron que pese a la gran cantidad de entierros que han realizado no han podido registrarlos a todos.



"Nosotros solo registramos entre 30 y 40% de los entierros, la gran mayoría no sabemos nada", expresó Jesús Morán, secretario de la Asociación.



Otro aspecto es la incongruencia en la cantidad de muertos reportados por el gobierno con la del sistema hospitalario a nivel nacional a diario.

Vea también: Dinora Nolasco: El mayor contagio de covid-19 es en los 'barrios, colonias y cuarterías'



Mientras los hospitales registran más de 50 decesos diarios por sospechas de coronavirus, el gobierno solamente oficializa hasta 10 en un día, una situación que ha generado críticas por la sociedad.



En el reporte más reciente de Sinager se oficializó que 53 personas fallecieron por coronavirus, el registro diario más alto en lo que va de pandemia.



A esto se le que Hondura ya registra 62 muertos domiciliarios por covid-19 y 11 y en calles, para un total de 73 hasta el sábado 4 de julio pasado.

Situación de los enfermos

Una fuente estimó que en el país existen 100,000 enfermos de coronavirus, los que no están dentro del radar oficial por la poca cantidad de pruebas que se ha aplicado a la población.



Además, expertos lamentaron un rezago de al menos 10,000 pruebas PCR en el Laboratorio Nacional de Virología.



A causa de que las pruebas PCR se han agotado, la Secretaría de Salud ordenó suministrar el tratamiento MAIZ y Catracho a persona con síntomas, contrario a como era un principio, que solo era para positivos.

Irregularidades

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, continuamente ha criticado el manejo inadecuado de la crisis sanitaria debido a que por más dinero que se gasta (4,707.4 millones de lempiras aprobados para enfrentar la crisis), los hospitales siguen sin el equipo necesario para atender a los enfermos.



Además, el personal médico carece de equipo de bioseguridad y los familiares de los enfermos tienen que comprar los medicamentos para que estos puedan ser tratados, conoció este rotativo.



Un aspecto que ha expuso el mal manejo fue la compra de los siete hospitales móviles que realizó el Estado a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en marzo anterior a un costo de csi 48 millones de dólares.



Casi tres meses después de la adquisición, al país solamente han llegado dos de los siete centros móviles, cuyo desaduanaje se encuentra en proceso debido a las investigaciones del Ministerio Publico, que busca verificar si el precio de los equipos importados concuerdan con las facturas de compra.



Anteriormente el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociaciónpara una Sociedad más Justa (ASJ) habían dicho que existía sobrevaloración y corrupción en la compra del equipo.



A inicios de junio pasado, el CNA denunció que la compra de más de 800,000 mascarillas adquiridas por el Estado para enfrentar el coronavirus no tenían la calidad requerida.



Este ente investigador lamentó que a pesar de la cuestionada calidad, las mascarillas fueron entregadas a nivel nacional a médicos, enfermeras y demás personal que se encuentra en primera línea de la lucha contra el covid, un hecho que ha provocado que el personal de la salud se haya infectado.



Por otro lado, en las últimas semana, se conoció que el hospital móvil que se instaló en Villanueva, Cortés, al norte del país, sucumbió como resultado de las fuertes lluvias. Este hecho ocasionó que el centro fuera cerrado.



Otro hecho muy criticado es que el gobierno a través de Invest-H adquirió 250,000 pruebas PCR para detectar el coronavirus, pero no se compraron los kits de extracción que se requieren para su aplicación.



Otras compras bajo investigación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) son las de mesas de comedor, televisores, percoladoras, dispensadores de agua y mesas de noche adquiridas por Copeco a medidados de abril para combatir el covid-19.



Estos artículos despertaron suspicacias, burlas y enojos en sectores de la sociedad hondureña por su costoso valor, al extremo que el titular, Gabriel Rubí fue destituido.

Conclusión

La aseveración de Ebal Díaz, secretario de Estado de la Presidencia, en la que dice que "gracias a las decisiones que se han tomado, Honduras es de los países que poco a poco ha ido manejando mejor la pandemia en la región y en el mundo (...) y no lo digo yo (...), lo dicen las gráficas que expone The New York Times" es falsa, ya que el propio medio desmintió esa versión.

El diario estadounidense aclaró que el artículo, que muestra un mapa de los países donde los casos aumentan, se mantiene o bajan, no trata de calificar la gestión de la pandemia en cada nación.

Además, tomando como base los números publicados por Sinager, los casos positivos y las muertes cada día van en ascenso, sin tomar en cuenta el subregistro por las pruebas acumuladas y lo que publicó este rotativo sobre los entierros bajo el protocolo de covid-19.



Tras conocer las compras ejecutadas y el costo de cada una ellas, diversos sectores de la sociedad civil también han manifestado que el gobierno ha fallado en el manejo de la pandemia.