Claves del protocolo de bioseguridad para reanudación de la Liga Nacional

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.-Por protocolo de bioseguridad la reanudación del fútbol en Honduras no se detendrá. Zona Deportiva conoció que la Comisión de Medicina Deportiva, nombrada por la Liga Salvavida, ya elaboró el informe sanitario para echar a andar el Apertura. El documento está redactado y listo para que la Liga Nacional lo valore.



“En él se explica cuál sería todo el procedimiento que se llevaría a cabo para que el torneo iniciara tomando todas las medidas de bioseguridad”, le contó a Zona Dennis Romero, quien es el galeno de Platense y uno de los miembros de la comisión (oficializada el 13 de junio y compuesta por los médicos de los 10 equipos de Primera División).



Romero integra el grupo de trabajo de pruebas covid-19 junto a los doctores Jorge Ardón (Olimpia), Rosser Casco (UPNFM), William Castro y Bryan Quintanilla. El protocolo ya fue revisado y estipula varias medidas, en caso de iniciar el campeonato.

LEA: Jorge Luis Pinto es el nuevo técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos

Pruebas cada semana

Entre las principales determinaciones está que las pruebas de coronavirus las realizará la Cruz Roja y cada equipo deberá realizárselas a su plantel una vez a la semana (se intercalarán pruebas del hisopo con las rápidas). Si hay un miembro del equipo infectado, inmediatamente será aislado.



“Se estipuló en el informe que se tendría que hablar con las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) para hacer un convenio y que las pruebas se procesen un poquito más rápido para tener un resultado más a tiempo”, explicó Romero.



En el documento se estipula que por partido se permitirán un máximo de 50 personas y que los jugadores tanto en los entrenamientos como en los partidos y el entrenador en el área técnica están exentos del uso de mascarilla.



Cada jugador deberá andar su mascarilla y gel. Los dogaut, camerinos y balones serán desinfectados antes y después de cada partido, mientras que en los viajes de los clubes no se permitirá aire acondicionado en el bus.



Los futbolistas deben llegar cambiados tanto a los entrenamientos como a los partidos y el distanciamiento será un ingrediente del entorno futbolero casi en todo momento.

ADEMÁS: Kylian Mbappé, con la mente en una temporada parisina

No sabe el inicio...

La implementación de este informe dependerá del visto bueno de la Liga Nacional y, especialmente, del factor económico. Romero explicó que “el tema de bioseguridad está listo, allí está el protocolo y solo falta echarlo a andar”, pero será bastante oneroso.



“Las pruebas rápidas tienen un alto costo porque se estaría haciendo tests a 40 o 45 personas por equipo cada semana. El costo se nos iría arriba y es una de las contras que tenemos. Si tendría que iniciarse el torneo, tendría que financiarse de alguna manera. Se va a ocupar una buena cantidad económica”, disparó Romero.



El protocolo “es complejo porque se tiene que cumplir a cabalidad y en el que se va a invertir mucha cantidad de dinero por todos los mecanismos de bioseguridad” que se requieren. A pesar de estar lista la herramienta en torno a la salud de los equipos, el doctor Romero no ve un arranque a corto plazo ni se aventura a decir si habrá o no fútbol este año.



“Todos los días están saliendo mayor cantidad de personas infectadas y nosotros tenemos que tener un aplanamiento de la curva. Yo como médico no me atrevo a decir en qué momento podemos iniciar los entrenamientos de la Liga Nacional”, cerró Romero, quien detalló los puntos clave del protocolo...

DE INTERÉS: Girona oficializa traspaso de Anthony 'El Choco' Lozano a Cádiz