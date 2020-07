Kim Kardashian sobre bipolaridad de Kanye West: Es brillante, pero complicado

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras la polémica de Kanye West y su descarga de mensajes en Twitter, su esposa, Kim Kardashian, habló por primera vez y se refirió al trastorno de bipolaridad que sufre el famoso rapero.



La socialité pidió a través de sus redes sociales compasión y empatía por el mal que aqueja a su esposo desde hace años, además dejó claro que él es brillante, pero que a veces es complicado.

Esto escribió Kardashian:

“Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que lo sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad en lo que respecta a su salud”. Pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos sobre la salud mental.



Los que entienden de enfermedades mentales o trastornos compulsivos saben que la familia no tiene poder (sobre el enfermo) a menos que este sea menor de edad. Los que no están al tanto de ello o lo ven de lejos pueden emitir juicios y no entender que depende de la persona pedir ayuda, independientemente de lo que intenten la familia y los seres queridos.

Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque el es una figura pública y sus acciones en algunos momentos pueden causar fuertes opiniones y emociones. Él es una persona brillante, pero complicada, quien tiene que lidiar con la presión de ser un artista y un hombre negro, que ha experimentado la dolorosa pérdida de su madre y con la presión del aislamiento que empeoró su transtorno de bipolaridad. Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras algunas veces no se alinean con sus intenciones.



Vivir con un desorden bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importar cuán grandes o imposibles de conseguir puedan parecer para algunos. Eso es parte de su genio y, como todos hemos presenciado, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad.



Nosotros, como sociedad, hablamos de darle importancia al tema de la salud mental, sin embargo, también deberíamos dárselo a las personas que están viviendo con estos problemas cuando más lo necesitan. Amablemente, pido a la prensa y al público que nos den la compasión y la empatía que necesitamos para poder superar esto. Gracias a aquellos que han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión. Con amor y gratitud, Kim Kardashian West”.



El rapero, la noche del lunes, publicó una serie de mensajes extraños en su cuenta de Twitter, afirmando, entre otras cosas, que su esposa quería internarlo en una clínica psiquiátrica. Al cabo de un rato los mensajes fueron eliminados.

El martes hizo una nueva publicación, que después fue borrada, alegando que quería divorciarse y acusando a Kim Kardashian de tener una aventura con otro rapero, Meek Mill.