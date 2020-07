Eiza González se inyecta los labios y recibe críticas tras publicar foto

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana Eiza González volvió a ser víctima de las críticas en redes sociales tras publicar una fotografía en la que deja ver que se ha inyectado los labios.



La famosa, que se está abriendo paso en Hollywood, se ha practicado varias cirugías en su rostro, por lo que ha cambiado mucho con el paso de los años.



En la última imagen que subió a su perfil de Instagram, la guapa artista dejó ver que aumentó el volumen de sus labios. La foto la borró una hora después tras ser blanco de muchas críticas por el radical cambio físico que ha tenido a lo largo de los años.

Esta fue la imagen que publicó Eiza y que deja ver el aumento en sus labios. Foto: Instagram







Muchos aseguraron que ya no se parece a ella misma. “Ya no te pareces”’, “No abuses”, “Ya estás exagerando”, “Eres guapísima como estás, ya no te hagas más arreglitos”, fueron algunos de los mensajes.



Luego de borrar la imagen, la subió a sus historias donde solo dura 24 horas.

Aunque la exactriz de telenovelas no ha confirmado sus procedimientos quirúrgicos, es notable en su rostro que se ha realizado una rinoplastia y una bichectomía.



Además aseguran que perfiló su barbilla, se hizo un levantamiento de párpados y un aumento de senos.