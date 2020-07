Kanye West propone dar un millón de dólares a madres de familia  

COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS.-El autoproclamado candidato presidencial Kanye West dio un enredado y poco convencional discurso de campaña en el que propuso un pago de un millón de dólares para cada nueva madre de familia y criticó a la abolicionista Harriet Tubman por su trabajo para ayudar a esclavos a escapar del sur.



Pero todavía no está claro si el rapero y diseñador de modas realmente busca estar en la presidencia.



West dijo el domingo ante una multitud de varios cientos en North Charleston, Carolina del Sur, que Tubman “realmente nunca ayudó a liberar esclavos, simplemente hacía que trabajaran para otra gente blanca”. Estos comentarios generaron gritos de oposición entre algunos en la multitud.

LEA: 'Kim trató de encerrarme': los extraños mensajes de Kanye West en Twitter



Tubman, es una de las figuras más respetadas de la historia estadounidense, escapó de la esclavitud y ayudó a hombres y mujeres negros esclavizados a viajar hacia el norte en busca de libertad en la red conocida como Underground Railroad (tren subterráneo) además de que peleó por la Unión en la Guerra Civil. Tubman se convirtió después en una activista por el sufragio femenino.



A pesar del evento del domingo, West no logró calificar como candidato en la boleta de Carolina del Sur. De acuerdo con el vocero de la Comisión Electoral Estatal Chris Whitmire, ni West ni algún representante de su campaña entregó las 10.000 firmas que requería para el mediodía del lunes para figurar como aspirante a candidato, como lo requiere la ley estatal.



“No hubo ninguna petición”, dijo Whitmire.



Se enviaron correos a una dirección para la campaña de West sin recibir respuesta para el lunes por la tarde.

ADEMÁS: Kim Kardashian está furiosa por íntimas revelaciones de Kanye West en mitin



West tampoco cumplió con la fecha límite para figurar en las boletas de otros estados y no estaba claro si buscaba o deseaba recabar suficientes firmas como se requiere en otros estados. La semana pasada calificó para aparecer en la boleta presidencial de Oklahoma, es el primer estado en el que cumplió con los requisitos antes de la fecha límite.



El artista, quien está casado con la estrella de televisión Kim Kardashian West, anunció su candidatura el 4 de julio y dijo que ya no es un simpatizante del presidente Donald Trump.



Con un chaleco protector y el número “2020” rasurado en la cabeza, West dijo el domingo que a pesar de que cree que el aborto debería ser legal, los apoyos financieros para las madres en problemas podrían ayudar a disuadir la práctica, mientras que dijo que su propio padre había querido abortarlo.



“Todos los que tengan un bebé recibirán un millón de dólares”, dijo como ejemplo, mientras que agregó “no tengo los fondos para eso, pero tengo la plataforma para compartir la idea”.



Al hablar sin un micrófono, West contenía las lágrimas al recordar a su madre, quien falleció tras complicaciones por una cirugía plástica en 2007. También criticó la falta de representación de minorías entre los puestos directivos de las empresas y dueños de equipos deportivos y amenazó con terminar su acuerdo con Adidas y Gap si no incluían a personas de minorías étnicas en sus juntas directivas.



“Riesgo o no riesgo de perder cualquier acuerdo posible, yo no estoy en la junta directiva de Adidas”, dijo West. “No estoy en la junta directiva de Gap y esto tiene que cambiar hoy, o me voy”.

+Así es la polémica iglesia fundada por Kanye West