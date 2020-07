Fans de Élite inconformes con elenco de la cuarta temporada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se acerca la cuarta temporada de Élite, la serie española producida por Netflix que dejó en suspenso a sus fanáticos tras varios meses de espera, y ya hay controversia en torno a los nuevos capítulos.



De acuerdo a la trama de la historia, durante la cuarta temporada no se podrá disfrutar de la actuación de algunos de los personajes más queridos. Los papeles como el de"Karla", interpretado por Ester Expósito, "Lucrecia" encarnado por Danna Paola y el de "Nadia" interpretado por Mina El Hammani, ya no estarán.



Y aunque muchos se disgustaron con esa noticia, lo que generó una ola de comentarios negativos fue el último anuncio de Netflix, donde se informó que cuatro nuevos personajes se unirían al elenco.

Se trata de Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch y Manu Ríos, de los que todavía no se han dado detalles de los personajes que interpretarán.



Los fanáticos de la serie consideran que las nuevas incorporaciones son erradas, ya que "no son actores de verdad".



Y es que Pol Granch es un reconocido cantante español, pero no se le ha visto incursionar en la actuación anteriormente, Carla Díaz es una bailarina y actriz que si bien, ha tenido participaciones en algunas producciones, algunos opinan que se le da mejor el baile.



En el caso de Martina Cariddi tiene incluso una trayectoria más corta que su compañera y Manu Ríos es un influencer que cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Algunos de los comentarios de los usuarios decían cosas como: "Qué horror, mejor hubieran terminado la serie", “¿Pol Granch? Mira que a mí me gusta mucho como canta, pero podéis buscar actores y actrices que están mejor preparados para la interpretación?”.



Otro usuario mostró su indignación insinuando que los nuevos integrantes habían sido elegidos por belleza y no por capacidad. "Hay gente realmente estudiando arte dramático que busca trabajo en esto pero claro es mejor meter un cuerpo y cara bonitos y que se acomode a lo que quieren. Vamos, que aquí interesa un físico y no alguien con la carrera”, escribió.

Sin embargo, los ejecutivos de la producción esperan que cuando se emita la cuarta temporada la actuación de los nuevos integrantes puedan cambiar las opiniones de sus detractores.

