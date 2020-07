“Kim trató de encerrarme”: los extraños mensajes de Kanye West en Twitter

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El perfil de Twitter de Kanye West es tendencia en las últimas horas tras unos polémicos mensajes que desataron dudas sobre su salud mental.

En los tuits, el músico que acaba de lanzar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos acusó a su esposa Kim Kardashian de tratar de encerrarlo.



“Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió el rapero en el post que poco después ya fue borrado de su red social. Sin embargo, los usuarios lo capturaron al sorprenderse con las palabras del intérprete.

También escribió: “todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí”.



La cinta de terror narra la historia de un joven afroamericano que visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental.



No está claro si con el mensaje, Kanye estaba pidiendo ayuda de alguna manera. Luego escribió otros mensajes que causaron más preocupación.



“Si termino encerrado como Mandela... ustedes sabrán por qué”, comentó sobre las intenciones de Kim y además dirigió otro post a su suegra: “Kriss, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”.



Agregó: “pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho... ven a buscarme”. "Las niñas West nunca harán Playboy”.

En otro mensaje, Kanye escribió que está enfocado en la música e informó que su nuevo álbum, DONDA, será publicado el próximo viernes.



La serie de mensajes solo sirvió para avivar las preocupaciones sobre su frágil salud mental, pues algunas versiones señalan que Kanye estaría atravesando una crisis en su trastorno bipolar.



En su primer acto de campaña, en Carolina del Sur, se puso a llorar cuando le preguntaron su postura sobre el aborto y recordó que su padre quería que la madre de Kanye lo abortara.



Reveló además que Kim y él pensaron en abortar a North, su primera hija.



A Kim no le gustó nada que Kanye contara detalles tan íntimos de su relación. A la estrella de realities y empresaria le preocupa cómo las declaraciones de él puedan afectar a sus cuatro hijos.

