Zonas de Honduras sin electricidad este martes 21 de julio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios, colonias y aldeas de Olanchito, Santa Rita, El Progreso, Omoa y Olancho sufrirán la interrupción de la energía eléctrica este martes 21 de julio de 2020.



La Empresa Energía Honduras (EEH) avisó, a través de redes sociales, la programación de trabajos de mantenimiento a partir de las 8:00 de la mañana.

A continuación el listado de sectores afectados:

OMOA, CORTÉS (9:00 AM a 3:00 PM)

Río Chiquito

Tegucigalpa

El Triunfo

San Carlos

Cuyamelito

Potrerillos

Cortecito

Corinto

Aduana



EL PROGRESO Y SANTA RITA (8:00 AM a 4:00 PM)

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Ingenio Azunosa

Finca Bananera

Santa Rita



OLANCHITO, YORO (8:00 AM a 1:00 PM)

Barrio El Centro

Colonia Rosales

El Bíblico

Barrio Dionisio

Barrio Los Angeles

Colonia San Jorge

Colonia Murillo

Brisas de Uchapa

Colonia 25 De Noviembre

Valle Fresco

Barrio La Estación

Colonia Bella Vista

Colonia Ponce

Barrio Guillermo

San Luis

Colonia 21 de Noviembre

Colonia 15 de Septiembre

Colonia 8 de Febrero

Rosa Luque

Sitrabarimasa

Colonia 24 De Mayo

Barrio Mejía

Colonia Libertad

Colonia Reparto

Colonia Jacobo V.

Colonia Cárcamo

Colonia Betania

Colonia Guanacaste

Conquista

Mariñán

Universitaria

Joaquín Reyes

Los Laureles

Ramón Amaya Amador

Monte Fresco

Miraflores

Satélite

Jaguas Abajo Y Arriba

Barrio Arriba

El Triángulo

Colonia Marco Tulio

La Torre

Barrio Abajo

Barrio Miranda Quezada

Hospital Anibal Murillo Escobar



OLANCHITO, YORO (8:00 AM a 5:00 PM)

Aldea Agalteca

Aldea Sabanetas

Aldea Las Minas Aguán

Aldea El Ocote

Aldea Campo Calpules

Aldea Teguajinal

Aldea Campo Rosario

Aldea Las Jaguas

Aldea Potrerillo

Aldea El Chaparral

Empacadoras Barimasa

Aldea Juncal

Aldea La Reforma

Aldea Clifton

Aldea Las Icoteas

Aldea Carbajales

Aldea Quemados

Aldea Puerto Escondido

Aldea El Puente

Aldea Las Sabanas

Aldea San Carlos

Nueva Mendez

Aldea Barranco

Aldea Boca De Mame

Aldea San Francisco

Aldea Piedra del Tigre

Aldea Maloa

Aldea Trocaire

Aldea Armenia

Aldea El Cajón

Aldea El Bambu

Aldea Campo Nuevo

Aldea San Luis

Aldea Caisesa

Aldea Brisas de Cuyamapa

Aldea Brisas de Monga

Aldea Tepusteca

Sitraproadasa

Aldea El Cinco

Aldea 12 de Diciembre

Crucete Oriental

Aldea Agua

Aldea 4 de Enero

Aldea Lomitas

Aldea 21 de Abril

Aldea Sabanas de Ceibita.



OLANCHO (8:00 AM a 5:00 PM)

Aldeas Los Encuentros

Aldeas Esquipulas del Norte

Aldeas Carrizal

Aldeas Palmira

Aldeas Miramar

Aldeas El Río, Mame

Aldeas Las Suncuyas

Aldeas El Zapotillo

Aldeas El Encino.