Hondureña Dunia Elvir recibe Emmy por su labor periodística

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La entrega del premios Emmy a la excelencia periodística fue desarollada el sábado y la periodista hondureña Dunia Elvir fue una de las galardonadas.



La premiación número 72 de la Academia de radio y televisión del área de Los Ángeles se realizó en una ceremonia virtual, pero igual de emocionante.



En la gala virtual, la compatriota Dunia Elvir ganó un Emmy en la categoría “Live Coverage of an unscheduled news event", (cobertura en vivo de un evento no programado, en español). Es decir breaking news o noticia de último minuto.

LEA: Así es Selena Lee, la hondureña que encanta con su voz en EEUU



Su tenaz e incomparable entrega de información bajo estas circunstancias la hacen la mejor en su campo. Dunia Elvir es una de las pocas periodistas en Estados Unidos que puede traducir simultáneamente la información mientras presenta las noticias e informa con veracidad.



El año pasado, Elvir fue galardonada con 2 Emmys y ahora con esta nueva premiación, la ceibeña cuenta con 6 Emmys.



Elvir trabajó en Telemundo en 1990 como asistente de camarógrafo, y poco a poco con mucho trabajo y compromiso ha logrado convertirse en una de las periodistas latinas más reconocidas en Estados Unidos.

Trayectoria

Con más de dos décadas de carrera periodística, Elvir ha sido galardonada con seis premios Emmy, dos Micrófonos de Oro y un premio GLAAD por su excelencia en reportajes y su compromiso en favor de la comunidad hispana.



En el 2004, también fue homenajeada por la Asociación Nacional de Líderes Latinas (NALL) como una de trece latinas más destacadas en los Estados Unidos. Entre las entrevistas más destacadas resaltan la del Primer Ministro de Inglaterra Tony Blair y más de cinco presidentes de diversas naciones latinoamericanas.

TAMBIÉN: Rigo Polío, el capitalino que lleva con orgullo a Honduras hasta la cima



En el 2014, Elvir fue la primera y única latina en servir como moderadora en el debate gubernamental de California entre el gobernador Jerry Brown y Neel Kashkari en Sacramento.



Elvir ha contribuido a la iniciativa del Smithsonian’s National Museum of American History initiative “Escuchame: The History of Spanish-language Broadcasting in the U.S.” donando un par de zapatos tenis que artísticamente demuestran aspectos personales y profesionales de su carrera.



Elvir es miembro de la mesa directiva de Wiley Speech and Language Center, una organización sin fines de lucro que apoya a niños y jóvenes con autismo en el condado Los Ángeles, con InsideOUT Writers como maestra voluntaria por medio de la escritura inspirando a jóvenes encarcelados dentro del sistema juvenil y es una líder de tropa de Girl Scouts.



Incluso, es portavoz de Telemundo 52 para la caminata “March for Babies” de la organización March of Dimes.



Elvir es miembro de National Association of Hispanic Journalists (NAHJ), National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS PSW), Radio and Television News Association (RTNA) y de Los Angeles Press Club.



Elvir obtuvo su licenciatura en Negocios y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Phoenix. También realizo un diplomado en Periodismo de la Universidad del Sur de California.



El breaking news "The Tick Fire" comenzó el 24 de Octubre, 2019, y quemo más de 4,600 acres (1,868 hectáreas) provocando el desalojo de 40,000 personas del Valle de Santa Clarita.

Esa es la historia con la que ganó Dunia Elvir.

Elvir fue galardonada con 2 Emmys en 2019 y ahora con esta nueva premiación virtual, la ceibeña cuenta con 6 Emmys.





ADEMÁS: Angus David, el hondureño que combina el rock con la milicia